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鄭麗君「服兵役」倒數第2天！宣告未來當「文化志工」無期限

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▲文化部長鄭麗君。（圖／記者林敬旻攝）

▲文化部長鄭麗君宣告未來不做部長後，將以「文化志工」的身份為台灣文化貢獻。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長鄭麗君日前宣布不續任後，今（18）日「服兵役」倒數第2天，出席任內最後一場公開記者會，慶祝她一手催生的文策院，與貝殼放大共同投資的「天使放大」成案。她提到過去4年看見台灣文化力量的凝聚，也提到「服兵役有期限，但當文化志工沒有期限」，不做部長、改當家長後，會以文化志工的身份跟大家一起努力。

▲▼ 文化部長鄭麗君出席任內最後一場公開記者會，慶祝她一手催生的文策院，與貝殼放大共同投資的「天使放大」成案。（圖／文策院提供）

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▲文化部長鄭麗君「服兵役」倒數第2天，出席任內最後一場公開記者會。（圖／記者林育綾攝）

文策院今（18）日宣布與群眾募資公司「貝殼放大」攜手，共同投資「天使放大」IP 開發投資公司，並在台北信義區電影院內舉行記者會。而文化部長鄭麗君致詞時提到，其實台灣第一部電影，就是在95年前的日治時期，由「群眾募資」拍攝而成的，當時在銀行工作的劉喜陽登報號召，不到一個月既募資成功，在1925年拍出第一部純台灣製電影《誰之過》，開啟台灣人的百年電影夢。

而她認為，像「天使放大」這種群眾募資的力量，是能夠創造歷史，讓夢想成為可能。未來各領域的藝文創作者，無論是影視、藝術、音樂、劇場、出版、設計、遊戲，只要有好的想法，都能有機會在「天使放大」獲得群眾的支持，將夢想化作現實。

鄭麗君表示，文策院除了以國發基金共同投資天使放大、還有先前的原子76，以及正在最後議約階段的四大影城聯盟外，也特別宣布籌備已久的「全方位播種計畫」，要催生更多台灣故事誕生。

首先是從文化部移交到文策院的「文化內容開發產業領航旗艦計畫」，不只孵化IP，也提供業界資源，一起解決產業鏈面對的各種困難。第二，是啟動上億元的「TAICCA內容開發基金」，以孵化超過100案為目標，全面提升台灣故事與作品的產製量能。

最後，是跟博物館群合作，建立故事題材推薦平台，以及創作調查的顧問支援。不只博物館，文化部的「國家文化記憶庫」也即將在今年7月試營運，幫助創作者開發更多素材，將更多故事說好，說更多台灣的好故事。

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者林敬旻攝）

▲文化部長鄭麗君提到，只要優化環境，給更多創作者機會，就能展現台灣文化的生命力和爆發力。（圖／記者林敬旻攝）

鄭麗君也提到，過去這幾年，已經看見台灣文化的亮眼成績，文創產值從2015年的8200億成長到近8800億，此外不只台劇大爆發，國片票房和出口值也連年成長；出版產業也邁向國際市場，產業產值更從2017年開始止跌回升。這證明了一件事，只要優化環境，給更多創作者機會，台灣人才濟濟的文化人才，就能展現台灣文化的生命力和爆發力。

4年來，文化部推動「獎補助／投融資」雙軌制、支持內容開發，壯大文化內容產業生態系，最後成果證明這條路徑是對的。鄭麗君感謝文策院再推出一整套以幫助創作者為核心，實際解決產業鏈痛點的播種計畫，也特別感謝丁曉菁董事長，4年來將許多不可能的任務化為可能，一起來為台灣文化找出路。她提到，4年來的成長，是所有創作者、業界夥伴和投資人共同努力的成果，一股新的文化台流已經誕生。

▲▼ 文策院今（18）日宣布與群眾募資公司「貝殼放大」攜手，共同投資「天使放大」IP 開發投資公司（圖／文策院提供）

▲ 文策院今（18）日宣布與群眾募資公司「貝殼放大」攜手，共同投資「天使放大」IP 開發投資公司。（圖／文策院提供）

雖然世界各國在今年都面臨疫情的嚴峻考驗，許多國際交流和展演活動都受到影響，但鄭麗君表示，這期間更感受到文化正如同陽光、空氣和水一樣的不可或缺，危機也是轉機，面對挑戰的時刻，更需要文化的力量，帶給我們更多感動、陪伴和光亮。

她相信只要彼此團結，待疫情趨緩後，台灣文化在世界各國當中，一定能以最快時間重整腳步，迎向下一波的文化高峰。而除了文策院和國表藝已經公布的振興方案，電影院待疫情趨緩後，影視局會全力支持業界夥伴串聯，一起推動台灣電影的聯合行銷共同振興。包括3年內，會將國片排片率從現有的10%倍增到20%，未來將每2到3年持續定期協商，一同振興國片市場。

鄭麗君曾用「服兵役」來形容擔任政務官，也宣告雖然「服兵役」有期限，但「文化志工」沒有期限。未來即使不當部長，改當家長，她承諾都會以文化志工的身份持續跟大家一起努力，為台灣文化貢獻一份心力。

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