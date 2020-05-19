時力黨團再提居住正義、司法改革　籲蔡英文兌現2016年承諾

▲時代力量黨團召開「公平正義，改變台灣」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文第二任就職典禮將於20日舉行，時代力量立法院黨團19日上午召開記者會，針對居住正義、環境改革、社會安全網、司法改革等修法提出建言，時代力量黨團總召邱顯智強調，「這些法案其實都太慢」，很多都是蔡英文在2016年的競選政見，也期望未來蔡政府能夠在第二任的任期真正落實。

時代力量黨團19日上午召開「公平正義，改變台灣」記者會，黨團成員分別從自身專業與關心領域提出重要法案，期待蔡英文在第二任的任期中，能夠讓台灣能夠煥然一新，也讓人權獲得完善保護。

邱顯智表示，時力黨團對於蔡政府第二任的任期有相當多的期待，過去四年也提出非常多關於公平正義、居住正義、司法改革的法案，「這些法案其實都太慢」，很多都是蔡英文在2016年的競選政見，也期望未來蔡政府能夠在第二任的任期真正落實。

邱顯智指出，現行《地方制度法》規定，地方首長及民代只要被判有期徒刑定讞就必須解職，然而立委卻不受此約束，因此時力黨團提出《公職人員選舉罷免法》修正，彌補該法律漏洞。

此外，時代力量黨團也提出《工會法》修正草案，邱顯智說明，主要內容為下修工會籌組門檻、賦予警消組工會之權利以及提高裁罰金額。至於關乎居住正義的《平均地權條例》修正草案，內容則包含實價登錄揭露門牌、預售屋納管以及政府查核權入法。

邱顯智也呼籲，蔡英文應該正視司法改革，落實打擊貪污、人民參與審判、保護吹哨者，盡速修改《貪汙治罪條例》與《外役監條例》，產業創新部分則應制定《太空法》，強化公司治理與健全資本市場。

時力黨團幹事長王婉諭則表示，守護兒少權益、強化社會安全網及被害人保護是她非常關注的面向，希望未來蔡政府能認真思考一起推動。此外，對於虐兒事件的頻傳，時代力量也主張針對不當對待的部分加重罰則、更透明化，同時明定爭議發生時對家長權益的保障。

王婉諭也強調，社會安全網的強化，需要跨部會的合作和努力，而心理健康政策、精神醫療及照護資源的建置也不應忽視，政府應提升相關預算，積極整合各部會資源及個案的串接。

時力黨團副總召陳椒華指出，目前國內欠缺完善的金融消費者保護機制與法規，期待蔡英文在第二任的任期內，能高度重視金融正義。此外，執政黨在15年前，就已經提出環境資源部的成立，但還是只聞樓梯響，因此同樣期望蔡英文能儘速完成《環境資源部組織法》的立法 ，正式成立環境資源部。

陳椒華也說，《礦業法》一直都是時代力量所關注與推動的修法，台灣必須具備一套完整的《礦業法》。此外，陳椒華也呼籲蔡英文在新任期內，繼續推動汽電共生發電，針對重大的汙染源加以改善，並確保環評的中立，因為從最近的深澳電廠案，可以明顯看到行政單位嚴重干涉環評的痕跡，希望蔡英文能具備環境視野，徹底改善這些問題。

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