19歲少女開心逛街　一輛車經過「隨意槍斃她」斷送律師夢想

▲哈赫姆。（圖／翻攝自推特／Aamer Anwar）



記者丁維瑀／綜合報導

英國19歲法律系女學生哈赫姆（Aya Hachem）平時是家人眼中乖巧的孩子，怎料卻遇上憾事，生命就此殞落。她17日下午原本要去超市購物，多名坐在一輛車上的男子竟朝她開槍，最後造成她傷重不治。調查人員認為，哈赫姆並非男子們的目標，只是無辜的路人。

綜合《英國廣播公司》、《衛報》報導，哈赫姆生前就讀索爾福德大學（Salford University），她來自黎巴嫩的難民家庭，是4名兄弟姐妹中最年長的。她的父母悲痛表示，在最可怕的情況下，哈赫姆被帶離開他們身邊，希望所有掌握任何證據的民眾都能站出來，將肇事者繩之以法。

Blackburn shooting: Three arrested over Aya Hachem killing https://t.co/QSRRfnRGgv — BBC News (UK) (@BBCNews) May 19, 2020

據了解，哈赫姆17日下午正前往一家超市，一輛車號為SV53 UBP的豐田汽車駛過她旁邊，當時車上坐著多名男子，有人竟直接朝她開槍，車輛隨後則被棄置在路邊。

蘭開夏郡警方18日發布聲明指出，3名年齡分別為39歲、33歲與36歲的男子已被拘留，他們涉嫌謀殺女學生，不過這起事件似乎與種族或恐怖攻擊無關。另外，也無證據可見哈赫姆為男子們的目標。警方形容這是一起毫無意義的攻擊事件。

根據父母與其他家人說法，哈赫姆生前一直夢想成為律師，她約在9年前來到英國，平時住在布拉克本（Blackburn）。家人仍在等待調查結果，有進一步消息後，才能將哈赫姆的遺體運回黎巴嫩，送往她的家鄉埋葬。



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