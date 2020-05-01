怨風水沒做好害家運不順！行刑式連開5槍轟殺　他「彈孔穿胸」瞪眼慘死

記者徐愷昕／台北報導

蔡姓男子因懷疑鄰居阿明（化名）的父親處理他家中風水時故意做不好，導致他家運不順，又阿明還常無故對他家人罵三字經，長期積累下忍無可忍，以連開5槍「行刑式」的手法擊斃阿明。一、二審法院均依殺人罪判處蔡男無期徒刑，案經上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，全案確定。

▲蔡男連開5槍，以行刑式手法槍殺鄰居阿明（化名），遭判無期徒刑確定。（圖／ETtoday資料照）

阿明2018年12月24日剛買完便當返家，突遭5槍射穿慘死，警經追查後發現兇手就是隔壁鄰居蔡男。蔡男表示，案發當天自己原先是坐在家門口抽菸，隨後阿明經過時瞪了他一眼，他覺得內心相當不好受，遂回家取出槍枝，走至阿明身後身後，近距離連開5槍。

蔡男再坦言，因懷疑阿明父親在幫他家處理風水時，故意做不好，導致他家運不順，又阿明經常無故辱罵他家人，經勸導仍不收斂，他心中不滿、長期隱忍下才會痛下殺機。

回顧案情，阿明當日下午被人發現倒臥在血泊中，身上有多處彈孔，且多集中在胸部，雙眼瞪大不願閉上，足見當時有多驚恐，且從監視器畫面中可以看到，蔡男先朝著阿明連開3槍，見對方負傷蹲下躲避子彈仍殺紅眼，走近再從背後補2槍轉身逃離，槍槍朝著胸部要害射擊，下手相當凶狠。

▲行事慘忍的蔡男遭逮後被移送偵辦。（資料圖／東森新聞）

一審台中地院依殺人罪判蔡男無期徒刑，褫奪公權終身；二審台中高分院認為，蔡男從背後以「行刑式槍決」的駭人情境殺死鄰居，雖他犯後坦承犯行，也有意與阿明家人和解，但法官審酌他手段兇殘，維持一審原判；案經上訴，高院日前駁回上訴，全案確定。

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