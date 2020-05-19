臉書傳「女兒同學哥哥同學」是宜蘭確診　男認罪傳假消息仍遭罰

▲宜蘭黃姓男子《臉書宜蘭知識＋》傳宜蘭確診假消息認罪仍挨罰1.5萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者游芳男／宜蘭報導

4月初宜蘭一名黃姓男子，在12萬多成員《臉書宜蘭知識＋》傳：「今天女兒回家，說她同學的哥哥隔壁桌同學確診新冠病毒，是宜蘭唯一2例，她直覺就是她同學怎麼沒有採取什麼措施，且似乎全天沒戴口罩」。事後黃男雖刪文並再貼文道歉曾傳假消息，但被檢方緩起訴1年，且罰款1.5萬元。

黃男4月2日下午3時許，以自己帳號在《臉書宜蘭知識＋》傳女兒同學的哥哥隔壁桌同學確診新冠病毒，是宜蘭唯一2例，女兒覺得她同學似乎全天沒戴口罩等…

此事警方盯上，雖然黃男已刪除相關貼文及道歉澄清是傳了假消息」，檢警偵辦，黃男強調是基於提醒宜蘭縣民要注意的好意，才貼出宜蘭唯一2例相關消息。

另因，無前科黃男坦承犯行且態度良好，加上他無業及需養育2未成年子女，宜蘭檢方給予他緩起訴1年，但罰他1萬5千元。

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