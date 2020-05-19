獨／一起登柴山妻卻在眼前摔死！他心碎曝「奪命瞬間」…搖頭：有3個小階梯

記者吳奕靖、黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄市柴山19日上午8時26分左右發生一起意外！一名65歲女登山客與66歲邱姓丈夫從鼓山高中柴山登山口上山，一路往水庫方向，孰料，卻在途中從5公尺高的攔砂壩上跌落，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。在一旁目睹經過的邱姓丈夫回顧事發經過悲傷地搖搖頭。

▲與妻一起登柴山卻目睹奪命瞬間，他心碎搖頭。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄柴山意外，夫妻登山入口（紅線圈起處）。（圖／記者許宥孺翻攝）

邱姓丈夫表示，他與妻子經常去爬柴山，不管有沒有下雨都會去爬，對路況很熟悉，平常也都是走那條路，這次可能是前一晚有下雨，路面比較濕滑，當他們走到一處坡度先向下再往上的路段時，有3個小階梯，妻子因路滑沒有站好便失足墜落。

回憶起那個奪走愛妻性命的瞬間，邱姓丈夫面色哀戚地搖搖頭，表示目睹當下完全被嚇到了。而死者女兒則是情緒激動地在太平間附近的廁所痛哭、講電話，氣氛十分凝重。

▲死者女兒接獲媽媽死訊痛哭。（圖／記者黃子倩攝）

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