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想搶Switch快看！電商曝上架開賣時間　不用再苦等貨到通知

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▲▼HyperX,Switch行動充電殼,Joy-Con充電座。（圖／記者邱倢芯攝）

▲不論量販或網購通路，Switch一上架就造成瘋搶。（圖／記者邱倢芯攝）

記者洪菱鞠／台北報導

任天堂Switch主機及組合商品人氣夯爆，現在電商平台只要一上架，短時間內就被搶光，面對市場需求持續高漲，網購頁面也總是掛著「銷售一空」的狀態，目前有2大電商透露補貨上架時間點，想入手的人趕快筆記下來。

東森購物網目前所有Switch主機採陸續到貨，並以快閃方式上架，近兩日開賣銷售逾60組，而15日釋出50組「Switch新型電力加強版主機 紅&藍+寶貝龍咖啡廳+泡泡龍4 +胡鬧搬家+遊戲任選x2+週邊收納大全配組合」，售價2萬元有找，也在3小時內迅速售罄；不過沒搶到也別灰心，因為每日不定時限量開放主機組合給會員搶購，每人限購1台， 5月份也持續推出銀行加碼10%回饋以及不定期的東森幣擴大折抵好康，實際回饋給會員。

東森購物網上架Switch在3小時內迅速售罄；（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網快閃上架Switch，3小時內迅速售罄。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網統計5/1～5/10期間Switch單日熱銷最高約400組，其中主機搭配5款馬力歐精選遊戲片、防水收納包、鋼化貼的組合最搶手，另預告將於6/1～6/7每日早上9:00限量「原價」開賣Switch同捆組，刷momo卡再享5%momo幣回饋無上限。

Switch熱潮不減，也有人不介意收二手，只是拍賣價格不一定能撿到便宜。根據Yahoo奇摩拍賣觀察，4月至今「Switch主機」關鍵字熱搜攀升近6倍，近兩週更持續搶佔平台熱搜字詞No.1，在消費者搶購熱潮下推升平台「Switch」相關商品銷量上漲1.5倍，Switch主機二手交易價格帶從原廠定價9,780元至1萬9千元皆有，而搭配時下熱門的健身環大冒險與動物森有會遊戲片，組合價則約落在2萬至2萬5千元。

露天拍賣指出，二手商品的市場價格往往都是3～5折左右，尤其3C商品的新舊程度、使用時間會影響價格高低，非3C商品的價格則因為商品屬性折數有差，最不受影響的就是現在超級熱門的商品以及限量的商品，不適用這樣的規則。在二手搜尋排行榜中，從年後就搶翻天的Switch，即便是二手商品也是超級熱門的關鍵字，搜尋量較一月同期更是成長1倍，直衝榜首成為熱搜冠軍。

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