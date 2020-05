7年虧損920億傳要「聲請破產重組」　泰航澄清：並無宣布破產計劃

▲泰國航空創立於1960年,隸屬於星空聯盟。(圖/翻攝自Thai Airways臉書)

記者賴文萱/台北報導

泰國國際航空深陷財務危機,負債粗估高達920億泰銖(約台幣917億元)。有媒體報導,泰國政府已同意泰航重組計劃,19日內閣批准後,就可向法院聲請破產重組,但泰航今發布澄清,「公司並無宣布破產的計劃」,否認謠言的真實性。

根據《路透社》報導,泰國政府計劃向破產法院提出其國家國際航空公司的恢復計畫,而非原先的之前曾曝光的一筆向政府求助的581億泰銖的貸款。除了2016年之外,泰航自2012年開始年年虧損,在新冠肺炎疫情爆發前就已經出現財務危機。根據泰國法律規定,債權人、債務人和國營企業可以向法院聲請破產重組,在法院的主持下,由債務人與債權人達成協議,制定重組計劃,規定在一定期限內,債務人按一定方式全部或部分償清債務,同時可以繼續經營其業務。

不過,泰航今發聲明否認,「公司並無宣布破產的計劃」同時也藉此澄清部分新聞及網路媒體報導泰航董事會於5月15日之董事會通過宣佈破產之決議。

泰航表示,因應疫情之重整計劃己於4月17日經董事會通過並於4月29日呈國營事業委員會,預計近日將呈內閣核准,也再度否認宣布破產的謠言真實性。

