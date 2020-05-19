7年虧損920億傳要「聲請破產重組」　泰航澄清：並無宣布破產計劃

▲泰國航空創立於1960年，隸屬於星空聯盟。（圖／翻攝自Thai Airways臉書）

記者賴文萱／台北報導

泰國國際航空深陷財務危機，負債粗估高達920億泰銖（約台幣917億元）。有媒體報導，泰國政府已同意泰航重組計劃，19日內閣批准後，就可向法院聲請破產重組，但泰航今發布澄清，「公司並無宣布破產的計劃」，否認謠言的真實性。

根據《路透社》報導，泰國政府計劃向破產法院提出其國家國際航空公司的恢復計畫，而非原先的之前曾曝光的一筆向政府求助的581億泰銖的貸款。除了2016年之外，泰航自2012年開始年年虧損，在新冠肺炎疫情爆發前就已經出現財務危機。根據泰國法律規定，債權人、債務人和國營企業可以向法院聲請破產重組，在法院的主持下，由債務人與債權人達成協議，制定重組計劃，規定在一定期限內，債務人按一定方式全部或部分償清債務，同時可以繼續經營其業務。

請繼續往下閱讀...

不過，泰航今發聲明否認，「公司並無宣布破產的計劃」同時也藉此澄清部分新聞及網路媒體報導泰航董事會於5月15日之董事會通過宣佈破產之決議。

泰航表示，因應疫情之重整計劃己於4月17日經董事會通過並於4月29日呈國營事業委員會，預計近日將呈內閣核准，也再度否認宣布破產的謠言真實性。

Thai govt to go to bankruptcy court with Thai Airways rehab planhttps://t.co/GRRzCFlDPt https://t.co/GRRzCFlDPt — StarBiz (@starbizmy) May 18, 2020

破產法的專家維查·馬哈庫（Vicha Mahakul）透露，泰航作為國營企業，有51％的股權歸財政部所有，所以破產的相關程序也要通過財政部批准，後續程序才能啟動。

泰國航空的股價在18日大跌14.94%至每股4.1泰銖，直到5月底之前，泰國國內仍會處於緊急狀態，泰航大部分的航班也都面臨到取消的命運。馬哈庫強調，重整計畫必須明確指出公司將如何恢復營運，並選出一個有能力的新領導者，「新領導是整個重整計畫的關鍵。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢