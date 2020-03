泰航A330滑行起飛擦撞公務機　乘客＋機組員92人無傷亡

▲泰國航空。(示意圖/翻攝自Thai Airways)

記者楊庭蒝/綜合報導

泰國航空公司(Thai Airways)10日一架A330-300客機原定由寮國首都永珍的瓦岱國際機場(Vientiane Airport)飛往泰國曼谷,在滑行準備起飛時,機翼擦撞到一架停在機場註冊為M-YWAY的灣流IV公務機,所幸無人傷亡,機翼也僅有一些受損,不影響飛行安全。但公務機的機身結構有變形,必須進行大規模的檢查後,才能再次飛行。

這架泰航註冊為HS-TEU的A330-300客機,原本預計在當地時間晚間8時30分起飛,機上在有79名乘客和13名機組人員。而流IV公務機則是停駐在機場內,發生擦撞當時機上並沒有乘客,但尾翼、方向舵與升降舵有明顯的損傷,前起落架因外力影響,也有變形的情況。

由灣流航太公司(Gulfstream Aerospace Corporation)所生產製造的灣流系列飛機,被廣泛用在公務通勤用途,其中灣流IV的機長為25.3公尺,翼展為23.7公尺,高度則為7.4公尺,自1985年起4架原型機開始生產, 1987年4月22日獲得美國聯邦航空局型號合格證,並在1987年春季開始交付使用

截至當地時間10日中午為止,肇事的A330-300客機取消了航班,還停留在機場內,原本機上的乘客則由泰航另行安排飛往曼谷。

Thai Airways Intl Airbus A330-300 (HS-TEU on flt #TG574 from Bangkok) apparently rammed a parked Gulfstream IV business jet (M-YWAY) during taxi at Vientiane (VLVT), Laos. No reports about any injured persons. pic.twitter.com/bNZ0S5e24G