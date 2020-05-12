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她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」一口氣逮10人

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她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」一口氣逮10人。（圖／翻攝《都市現場》）

▲警方逮捕10名嫌疑人。（圖／翻攝《都市現場》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸安徽省銅陵市一名黃姓女子和李姓前男友因感情和經濟糾紛發生爭吵，她隨後到派出所報警。談話的過程中，細心的員警發現她的這位前男友可不一般，沒想到後來一問扯出案外案，一口氣逮捕了10人。

《都市現場》報導，警方表示，從黃女的談話中感覺有些不對勁，她不經意間流露出前男友有拉客招嫖的嫌疑，進一步詢問怎麼知道的，「她男朋友經常用她的手機去登入微信和QQ，她就從微信和QQ裡面看到這些訊息。」

▼黃女從訊息中發現前男友不太對勁。（圖／翻攝《都市現場》）

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」一口氣逮10人。（圖／翻攝《都市現場》）

隨後，民警根據黃女提供的訊息，查詢李男微信的聯繫人、微信帳單和支付寶帳單，發現有幾名頻繁聯絡的年輕女子。警方隨即進一步調查這些女子，透過監視器和守株待兔，發現這些女子居住的公寓內經常有陌生的男子出現，而且都是在半夜。

在掌握充分證據後，石城路派出所組織警力逮捕涉案嫌疑人，破獲相關涉黃案件6起，「我們一共抓獲了10名嫌疑人，立行政案件4起，刑事案件2起，目前行政拘留3人，刑事拘留1人。」而案件正在進一步偵辦中。

▼警方透過監視器發現，這些年輕女子居住的公寓內經常有陌生的男子出現。（圖／翻攝《都市現場》）

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」一口氣逮10人。（圖／翻攝《都市現場》）

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」一口氣逮10人。（圖／翻攝「銅陵公安在線」微博）

▲▼警方逮捕10名嫌疑人。（圖／翻攝「銅陵公安在線」微博）

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」一口氣逮10人。（圖／翻攝「銅陵公安在線」微博）

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