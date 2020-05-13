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玩手游出現幻覺！11歲少年帶著妹妹「手牽手4F跳下」：我們可以飛了~

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「哥哥說遊戲中跳下去…」小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲妹：感覺不會死。（圖／翻攝《都市現場》）

▲事發地點。（圖／翻攝《都市現場》）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省一位11歲的哥哥竟和9歲的妹妹手拉手，從4樓跳了下去，事發後，經過醫生幾天的搶救，命算是保住了，但哥哥腦出血、面部塌陷，眼睛保不住了，妹妹肺部受傷嚴重。對於跳樓原因，竟是前一段時間2個孩子沉迷玩《迷你世界》、《和平精英》兩款手游，認為在遊戲裡可以飛，即便從高處躍下也毫髮無損，他們想實踐一下這些特技。

據《澎湃新聞》報導，事發當天，2個孩子的爸媽還在家附近30公尺處賣米線， 突然聽到了隔壁的人大喊，他們孩子跳樓了。聽到這個消息的2人趕緊跑回家，看到了這樣的一幕，11歲的哥哥躺在地上、9歲的妹妹也滿臉是血的躺在一邊。

爸媽立馬將孩子們送到醫院，病歷顯示，11歲兒子腦部出血、腦水腫、右眼視網膜震盪視神經受損、鼻骨骨折、肺部挫傷、肋骨骨折、雙腿骨折、跟骨骨折；9歲女兒雙側骨股骨折、骨盆骨折、下頜骨骨折、腦挫裂傷、蛛網膜下腔出血。

「哥哥說遊戲中跳下去…」小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲妹：感覺不會死。（圖／翻攝《都市現場》）

▲孩子受傷嚴重。（圖／翻攝《都市現場》）

為什麼平時學習優秀，品學兼優的孩子會跳樓呢？妹妹甦醒後表示，「我和哥哥玩了六七天的遊戲，我感覺我不會死。」

原來，妹妹和哥哥玩手機遊戲，玩到上了癮，以致於產生了幻覺，覺得自己可以飛，兩個孩子想試驗一下，於是攜手從4樓樓頂跳了下去。父母們此時發現，兩個孩子還給遊戲偷偷充值了幾百元人民幣。

那麼，為什麼爸媽會拿手機給孩子長時間玩遊戲呢？原來是因為孩子們上網課所需要，疫情期間，父母們無法出去開店，在家看著孩子上網課和學習，不會出什麼問題。但疫情好轉，父母需要出門工作了，於是把手機交給孩子學習使用，沒想到卻產生了這樣的後果。

目前，4次病危通知後的11歲男孩，已經脫離危險期在家療養。目前，爸爸已著手起訴遊戲公司。

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