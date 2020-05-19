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蘋果發布watchOS 6.2.5更新！加入四款彩虹錶盤

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▲Apple Watch。（圖／翻攝自Reddit）

▲Apple Watch。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳心怡／外電報導

蘋果日前發布watchOS 6.2.5正式版更新。這次更新距watchOS 6.2.1發布已有一個月時間，同時這也是watchOS 6操作系統的第八次更新。

watchOS 6.2.5正式版更新包括新功能、改進和錯誤修復。‌Apple Watch Series 4或更高版本上的ECG應用程式、不規則心律通知現可在沙烏地阿拉伯使用。

蘋果之前在4月上旬發布了watchOS 6.2.1更新，修復了運行watch OS 6.2的設備無法加入運行iOS 9.3.6及較早版本或OS X EI Capitan 10.11.6及較早版本設備的Face Time通話的問題。

另外，蘋果在本週替開發者推出 watchOS 6.2.5 Beta5 版本後，被發現加入四款彩虹錶盤，恰好搭上美國在6月舉行的同志驕傲大遊行。

自2018年起，蘋果每年都會推出彩虹色Apple Watch錶盤或錶帶，在watchOS 6.2.5中發現的是2020款的最新版本。

與去年相比，2020 年的紅色，橙色，黃色，綠色，藍色和紫色呈現的活力色調略有減弱。用戶可以點按錶盤進行重新佈局，並查看振動的效果動畫，如果反覆點按，強度會增加。另外，在模擬錶盤上，每次手腕抬起都會隨機化同心矩形的顏色順序。

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