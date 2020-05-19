富士康主要工廠已恢復生產　iPhone 12有望如期發布

▲iPhone 12 外型預計將致敬 iPhone 4。（圖／取自LetsGoDigital）

記者王曉敏／綜合報導

受到新冠肺炎影響，許多分析師及爆料人士預期今年蘋果新機發布將會有所延遲。不過日前鴻海發布財報時表示，所有位於中國大陸的工廠已恢復生產，外媒推測這意味著 iPhone 12（暫稱）及其他蘋果產品生產也將重回正軌，並如期發布。

鴻海上周發布2020年第一季財報，後純益年減近90%至20.84億元，為2000年首季以來新低，並遠低於Refinitiv一致預期的88.8億元，營業額則較去年下滑12%。不過，鴻海表示該公司將在第二季穩定下來，董事長劉揚偉在電話法說會上指出，預計下季將恢復成長動能，並有雙位數成長。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自LetsGoDigital）

科技網站《LetsGoDigital》周一（18日）與荷蘭設計師 Jermaine Smit（又名Concept Creator）合作發布一系列 iPhone 12 的 3D 模擬圖，整體設計與預期相同類似蘋果 iPhone 4，後置雙鏡頭則與 iPhone 11 類似。

觀察圖片，iPhone 12預計將採用平坦不鏽鋼的邊緣設計，正面背面皆以玻璃覆蓋。雖然瀏海不會完全消失，但與當前的 iPhone 11 相比，瀏海的整體面積將縮減 33%，但「寬度」將保持不變。

顏色方面，iPhone 11 系列有黑、白、綠、黃、紫及（PRODUCT）RED 紅色共 6 色選項，有消息指出，今年的 iPhone 12 將添淺藍色及淺橘色的新色。此外，傳蘋果正在製作一種「深藍色」選項，預計將用於 iPhone 12 Pro 系列。

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