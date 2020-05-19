iOS 14將添全新AR App「Gobi」　可讀取蘋果自製彩色圓形QR Code

▲iOS 14將添全新AR App「Gobi」。（圖／截自Josh Constine部落格）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果對 VR 及 AR 的野心已不是什麼秘密，前《TechCrunch》記者康斯坦丁（Josh Constine）稍早在部落格上透露，蘋果將於 iOS 14 內添增一個全新的 AR App「Gobi」，可用來辨識一種彩色的新形態 QR Code。而 iOS 14 也將在「Find My」中添增 AR 功能，可透過聲音及觸覺回饋來尋找遺失的物品。

事實上，這兩個「新功能」此前都已有消息洩露。今年 3 月，《9to5Mac》便曾透露蘋果正在開發「Gobi」的消息，稱該 App 將允許用戶透過手機使用 AR 來獲得更多訊息。而「Find My」的 AR 功能則率先由《MacRumors》於去年報導，在深入研究程式碼後，認為 AR 功能將可在蘋果的商品追蹤功能「Find My」中發揮作用。

康斯坦丁指出，Gobi 可掃描的「新形態 QR Code」與傳統 QR Code 不同，外型為大小可變的「圓形」圖像，而非點矩陣。根據其獲取的文件，對照康斯坦丁釋出的圖片，其中有一個被標記為「Cosmic」的圖示即為上述的新形態 QR Code。

▼「Gobi」可用來讀取新形態的 QR Code（圖中兩個圓形圖示）。（圖／截自Josh Constine部落格）

另外，康斯坦丁表示，帶有蘋果 logo 的傳統 QR Code 顯示了蘋果對「相機觸發」的商業興趣。Gobi 文件中包含了開啟 Mac Pro 及 Apple Watch 網站的 QR Code，也有從 iTunes Store 開啟《星際大戰外傳：俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story）電影，及星巴克隨行卡登入頁面的 QR Code。

Gobi 也將具備「比較購物」（comparison shopping）功能，並指引用戶前往一個「https://www.apple.com/retail-compare」的連結。不過經實測，該連結目前尚未開啟。

至於「Find My」方面，從其聲音及觸覺回饋的程式碼可推測，其未來將透過聲音及震動來提醒用戶，協助尋找遺失物品。舉例來說，當偵測到物品正在「附近」時，手機將發出「令人愉悅的提示音」，若用戶偏離了尋物「航向」，手機也將已「沮喪的提示音」提醒用戶回到正軌。

▼ 2 分 04 秒處為上述提示音。（圖／截自Josh Constine部落格）

隨著 2020 蘋果開發者大會（WWDC）時程愈來愈近，有關於 iOS 14 的消息也愈來愈多，此前有報導指出，iOS 14 將添增 App 試用功能，也將開放用戶將第三方瀏覽器及電子郵件 App 設為預設等。

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