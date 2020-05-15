HomePod今早官網一度斷貨！　傳供應鏈出了問題

▲HomePod今早在美國官網一度顯示缺貨。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果美國官網今（15）日早上 HomePod 黑白兩色一度缺貨，傳言是因為供應鏈出了問題的關係，無法再從 Apple Store 購買 HomePod。這種產品全部售完的狀況，除非遇到新產品發布，否則非常少見。

雖然稍晚蘋果官網又再度恢復庫存，但近期是否會再度發生這樣的狀況仍有待觀察。目前許多蘋果門市仍有存貨。

先前報導指出 Apple 正在開發一款機型更小、價格更便宜的智慧型音響，傳於今年晚些時候上市，不過據傳新音響的高音喇叭可能從7個減為2個。

近期外媒傳出 Apple 也推出門市員工半價的促銷來降低庫存，似乎暗示著新款 HomePod 的到來。舊款 HomePod 的一般零售價格為299美金（台灣售價為9,900元），自家員工能以半價149.5美元（約台幣4,519元）的折扣來購買。

按照慣例和推測，或許它將會在今年秋天與 iPhone 12 共同亮相，不但體積小了一半，預期還有其他新功能，諸如一些新的音樂服務。

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