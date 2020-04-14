「經典」回歸！彭博：新iPhone Pro將採直角邊框設計　平價HomePod有機會亮相

▲擬於今年秋季推出的新一代高階iPhone，可能將採用與iPad Pro類似的外觀設計。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新一代iPhone的外型設計一直是歷屆發表會前的討論焦點之一，此前已有諸多消息指出，今年的新機款將回歸iPhone 5的直角邊框設計，而日前《彭博》也釋出類似的說法，稱蘋果擬借iPad Pro的外型設計對今年高階iPhone機款進行重新設計。

據《彭博》報導，蘋果今年秋季將推出4款5G iPhone，其中兩款為iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max的後繼機款，另外兩款則將取代較平價的iPhone 11。值得一提的是，至少有兩位消息人士表示，今年的新一代iPhone將採用平坦的不鏽鋼邊緣設計，而非自iPhone 6以來的彎曲設計，整體更像2018年後的iPad Pro或iPhone 5。

新版高階iPhone將搭載後置3鏡頭，入門級則延續iPhone 11搭載後至雙鏡頭，與當前的陣容相同。蘋果也將於新機款中加入與上月推出的新iPad Pro相同的3D LIDAR系統至其高階iPhone機款中，為擴增實境應用發展鋪路。螢幕方面，新一代的高階iPhone螢幕預計將較iPhone 11 Pro Max的6.5吋略大一些，蘋果正在研究替未來的機款「剪瀏海」，而今年的「瀏海」區塊尺寸則可能較往年小一些。

知情人士透露，由於新冠肺炎疫情的影響，至少有部分新iPhone機款可能較正常情況晚幾周推出，但仍會在與往常相同的秋季內。目前蘋果尚未發布任何重大延誤通知給供應商，預計其工程師將於5月前往中國並完成產品設計。

除此之外，報導也引述知情人士表示，蘋果一直在開發較目前HomePod更小、更便宜的智慧音箱，最快將於今年推出。而此前傳聞已久的Apple Tag也有望於今年亮相，期可用於讓用戶追蹤遺失的鑰匙及錢包等實體物品。