快訊／上班都在寫「反罷韓策略書」？　李樑堅爆氣：我禮拜天寫的

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

罷韓投票進入倒數階段，高雄市長韓國瑜陣營的「反罷免策略書」也遭到內部外流而曝光。對此，高雄市財政局長李樑堅19日在議會接受媒體聯訪，對於記者提問頻頻跳針，直指「我是以市政團隊的一員、政務官的身分，為了讓團隊運作更好，給市長一個小小的個人建議！」當現場記者問及「這份反罷免策略書是否是利用上班時間所寫？」李樑堅當場爆氣，高分貝火大回嗆「哪有上班！我是禮拜天寫的！」

▲李樑堅接受媒體訪問。（圖／ETtoday攝影中心攝）

該份「反罷免策略書」註明5月11日、署名高雄市財政局長李樑堅，以《反罷韓目前面對的困境及推動策略》為題，洋洋灑灑寫下4頁建議，其中還分為3大主題作探討，包括反罷韓目前面對的挑戰與困境、罷韓團體之可能運作方式，以及因應罷韓可能策略。

策略書中還明確點出韓國瑜的缺點，包括「草包形象」、「沒有誠信」、「落跑市長」、「逃避監督」、「愛說大話」等，更建議韓國瑜應透過臉書及直播表達自我反省態度，「最好能誠摯道歉」；結果韓國瑜18日果真就在議會公開向市民道歉。

今（19日）李樑堅接受媒體聯訪，被問題策略書一事時不斷跳針回應，表示自己是市政團隊的一員，責無旁貸給予建議，希望高雄能變得更好，「市長如果真的被罷免，清廉、有效率的團隊不能繼續服務，有點可惜。」

對於韓國瑜在議會公開道歉是否是受到這份策略書的影響？李樑堅則回應，相信韓國瑜市長會蒐集多方意見，同時也有很多幕僚給予建議，市長在有效分析、綜合研判下做出自己的決定，「我無權影響。」

「我身為一個市政幕僚，為了讓團隊運作更好，給市長一個小小的、從我政務官觀點給的建議，我個人的建議！」現場記者聞言後持續提問，「局長是否認為市長愛講大話？」李樑堅則回，這只是一個希望團隊運作更好才會給出的建議，市長很寬容，愛與包容。當李樑堅準備轉身走進議會時，有媒體搶問「上班時間都在寫反罷免策略書？」李樑堅再也按捺不住火氣，當場高分貝回嗆「哪有上班！我是禮拜天寫的！」