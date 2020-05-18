「極限運動女神」遺體尋獲！穿「飛鼠裝」從2500米跳下…深山難運出

▲女大生外型亮麗，在跳傘、滑翔圈有不小的知名度。（圖／翻攝陸媒）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京24歲劉姓女大生12日赴張家界天門山景區進行「飛鼠裝滑翔」，但出發沒多久就失蹤，遺體於18日上午被搜救單位於山林中尋獲。劉女擁有多年的跳傘、滑翔經驗，且外型亮麗，經常拍攝運動影片，在圈內被視為「極限運動女神」，此次發生意外令許多同好都感到震驚。

根據《新京報》報導，參與搜救的張家界藍天救援隊救援人員透露，在張家界天門山翼裝飛行失聯的女大學生已於18日上午9點多被找到，「剛剛找到她，其他具體情況不方便透露。」

張家界永定區應急管理局一名工作人員也指出，「人是找到了，目前正在把人運出來，具體情況會通報。」

參與救援的浙江公羊救援隊隊長徐立軍也告訴《北青報》，女大學生已不幸身亡，正在研究如何將遺體運出。

▼搜救隊深入山林搜尋多天，終於找到女大生的遺體。（圖／翻攝陸媒）



張家界天門山風景區16日發布《關於512女翼裝飛行員失聯情況通報》，北京某傳媒公司12日在天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，當時有2名飛行員從飛行高度2500公尺的直升機上跳下，進行高空翼裝（飛鼠裝）飛行，其中一名女飛行員突然偏離計畫路線，隨後失聯。

劉女的閨蜜好友王飛（化名）曾在事件發生後表示，劉女接觸翼裝飛行將近3年，有600多次的跳傘經驗，依據跳傘協會的證照劃分等級，雖然劉女拿的證照屬於「A、B、C、D」中的C級，但實際上早有D級的能力，等於是教練的水準。

▼女大生生前整理裝備的照片。（圖／翻攝微博）



王飛提到，她的翼裝技術與劉女相比，差了許多，劉女的技術在國內極限運動圈的女性排名位列前五，但其實還有個原因，國內玩翼裝飛行的人少，以天門山這個場地來看，劉女的經驗明顯不足，「我認為她不應該出現在那裡。」

王飛說明，意外發生前，劉女完成數次試跳，但以高度來看，2500公尺不算低空，不過當地地形複雜，若脫離既定路線，可能瞬間變成低空，導致危險性幾何倍數增加，「我估計我一輩子都不敢去那裡進行翼裝飛行。」