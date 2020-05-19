全球最大25國參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

▲2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

2020年世界最大國際海上演習環太平洋軍事演習（RIMPAC）將在8月登場，美軍已邀請25個家參加。這次中國仍不在受邀名單上，這是繼2018年之後，中國再度未受邀。

綜合外媒報導，今年的環太平洋演習預計在8月17日至31日於夏威夷附近海域舉行，主要活動是反潛演習，海上攔截和實彈射擊演練。美國海軍表示，為了防範新冠肺炎，本次將不會有任何陸上活動。

▲2018環太平洋軍演,日本海上自衛隊伊勢號直升機護衛艦。（圖／路透社）

美國海軍第三艦隊發言人瑞格（Rochelle Rieger）透露，曾受美國邀請參與2018年環太平洋軍演的所有25個國家，都已正式被邀請參加2020年軍演，包含澳洲、越南、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓...等國。

瑞格也表示，所有參加者名單的名單，將在演習開始之前，公布在環太平洋軍演的官網上，上面公佈名單會是最準確的。美國海軍發言人指出，今年演習將在夏威夷島嶼周圍的水域進行，為了加強互通性和海上戰略夥伴關係。

環太平洋軍演每兩年舉行一次，中國在2014年、2016年都有參加演習，但2018年美國撤回了對中國的邀請。中國國防部發言人曾表示，美國無視事實真相，編造所謂的南海軍事化的謊言，並以此為藉口不邀請中國。

▲中國曾在2014年出席環太平洋軍演。（圖／達志影像／美聯社）

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