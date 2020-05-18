美國太空軍發射X-37B升空　「太空戰機」第6次神秘任務

▲X-37B空天飛機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國空軍17日發射X-37B無人太空飛機的「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭，執行第六次的神秘「軌道測試載具」(Orbital Test Vehicle，OTV)計畫。五角大廈過去一直沒有公開有關無人機的任務及能力的細節，也沒有透露第六次的任務為期多久，但依照經驗，X-37B每一次任務都比上一次長。

X-37B計畫原本是16日進行發射，但佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）當天的天氣惡劣，導致計畫中斷。

另外，美國空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）表示，「X-37B這次的任務將比之前的進行更多的實驗」，其中包括將測試輻射對於植物種子及其他的影響。

美國的兩架X-37B有「太空戰機」之稱， 是由波音公司開發的，以太陽能電池板在軌道上供電，全長超過29英尺（9m），翼展近15英尺，重量為11,000磅（4,989千克）。X-37B的計劃是在1999年開始執行，飛機外型類似於2011年退役的載人太空梭的縮小版。X-37B與太空梭一樣，只要完成任務就可以回到地球，降落在跑道上。

X-37B自2010年以來，已進行5次太空飛行，持續225天至780天，並且它的目的是在軌上完成試驗服務，首架X-37B飛機於2010年4月開始飛行，經過8個月的任務後返回，最近的飛行任務在軌道運行780天後於2019年10月結束，並且把3顆目的不明的衛星送入軌道，而X-37B的太空飛行時間超過7年，目前尚不清楚任務的期限。