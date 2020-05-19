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造價1100億！英國最新航母「洩洪式漏水」　船艙慘變游泳池

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▲▼航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／翻攝自英國海軍官網）

▲英國航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／翻攝自英國海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

英國斥資30億英鎊（折合新台幣1100億）打造的最新航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales，R09），在網路上曝光的一段影片顯示，船艙內的官兵生活空間，發生「洩洪式」的漏水現象，嚴重影響艦上人員的生活起居品質。

根據英國媒體《每日郵報》17日報導，「威爾斯親王號」15日停泊在樸茨茅斯海軍基地（Portsmouth Flotilla），大量的水從天花板中噴湧而出，整個房間都被淹沒，積水深度介於腳踝跟膝蓋之間，水面幾乎快要平行房內的沙發椅面。

英國皇家海軍發言人表示，已經請造船公司設法把積水清除，並調查管線漏水的原因，不過這件事並不影響航母的後續計畫。

事實上，「威爾斯親王號」的姊妹艦「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母在去年7月也發生類似的漏水狀況，積水區域遍及好幾個甲板，由於洩漏的水被隔離在某間艙室當中再排出，所以沒有造成船體的破壞。

當時的艦長摩爾豪斯（Steve Moorhouse）說，根據他的經驗，軍艦漏水「每周」都會發生，但情況仍是安全的。

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