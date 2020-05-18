陳柏惟憂大陸「盜砂攻台」幫潛艦開路　朱學恒：幕僚跟海綿寶寶借的？

▲陳柏惟質詢國防部。（圖／翻攝YouTube／國會頻道）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟18日在立法院外交及國防委員會指出，中國抽砂船持續到台灣挖砂，是否可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來，引起外界熱議。宅神朱學恒在臉書上開嗆，「你的軍事幕僚是不是跟海綿寶寶借的？連在海底幫潛艦挖壕溝都懂。」

陳柏惟在委員會上表示，近來中國盜砂行為頻頻，光從今年1月1日至5月13日，有1200艘抽砂船被我方趕走。正值南海情勢緊張時期，中國除了可以獲得暴利外，更可能進一步深掘成潛艦伏擊區，讓柴電潛艦可以進來，威脅台海安全。

▲朱學恒。（圖／翻攝臉書社團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

對此，朱學恒在臉書上隔空開嗆，「柏惟柏惟，你的軍事幕僚是不是跟海綿寶寶借的，連在海底幫潛艦挖壕溝都懂，真得好棒棒呀，記得陸戰要問巧虎，空戰要問芝麻街的大鳥姐姐」，狠酸陳柏惟身為「 基進黨韓國瑜」，可謂名不虛傳。

貼文下方有網友反串，「韓國『魚』現在正在疏浚高屏溪，是為了讓中共把遼寧號開到佛光山」，也有人進一步解釋，「 潛艦除了換氣以外通常不會在淺海跑，潛艦都在比坐底深度，水下十公尺比天線通訊深度還淺，那種深度是擺明討打的。」

對於陳柏惟在會議上的提問，情報參謀次長陳國華回應，就目前掌握到的情資，中國此舉背後是否藏有軍事動機，仍有待觀察，雖然不能排除有挖掘的可能性，但有也要挖很久，並不是那麼簡單的一件事，所以可能性不高。