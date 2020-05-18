陳柏惟憂中國抽沙船會挖出潛艦伏擊區　國防部：那要挖很久





▲陳柏惟、情報參謀次長陳國華。（圖／翻攝YouTube／國會頻道，下同）

記者黃巈禾／台北報導

對於中國大陸抽砂船到台灣灘採砂一事，台灣基進立委陳柏惟18日在立法院外交及國防委員會指出，中國抽砂船持續到台灣挖砂，是否可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來？國防部表示，沒這麼簡單，可能要挖很久。

陳柏惟表示，近來中國盜砂很囂張，南海情勢正緊張，盜砂船的業務是海巡署負責的部分，但國防部有沒有思考過，中國抽砂船這麼頻繁的來，是否有其他目的？在國安上會不會造成危機？有想過中國為什麼這麼愛抽砂？

情報參謀次長陳國華回應，目前就所掌握的，中國背後是否有存在軍事動機，目前還要再觀察。

▲陳柏惟、海軍參謀長敖以智。

陳柏惟指出，抽砂除了暴利之外，因為中國禁採，所以頻頻跑來台灣灘偷挖砂，來台灣攤挖會有兩國疆域跟海域的問題，在我方沒有強制驅離的情況下，中國就跑來台灣攤挖，已經從2014年挖到現在，去年首次驅逐成功外，今年光1月1日到5月13日就有1200艘抽砂船被我方趕走。

陳柏惟再指，除了有可能獲得暴利之外，台灣攤海深大概8到10公尺，如果中國繼續挖，可能會挖破10公尺，這時候中國的柴電潛艦就有可能會進來，國防部對這方面有沒有掌握？

海軍參謀長敖以智表示這是媒體報導，有關潛艦伏擊區沒有這麼簡單。陳柏惟再問，如果再讓他們挖下去呢？有沒有可能？敖以智表示，「報告委員，可能要挖很久」。陳柏惟追問，可能性不高？敖以智回應，「對」。

陳柏惟提到，或許會覺得潛艦伏擊區要進來，那要挖很久，但不可避免的、不可排斥的是，如果挖到10公尺，有一些吃水比較深的船可以進去，台灣海峽的航線對我們來講，不管在能源上，或戰略上，都是非常重要的，還是建議國防部要繼續觀察地形的變化。

對於中國抽砂船在台灣海峽抽砂謀利，被外界解讀是對岸有意在海峽內挖出潛艦伏擊區。不過，中華戰略學會研究員、海軍備役上校張競認為，抽沙船一事與軍事活動無關，「現在評論軍事是項想像力比賽」。

張競指出，中國在南海抽沙造島，使用海洋工程專業艦船，科技水準領先全球，相關資訊在網路早已公開，若真要抽砂建設水下航道，「放著高等科技不去用，派出這種檔次船舶來作苦工，這不是要偷東西，擺著大盜神偷不用，而反而找個小賊來丟人現眼嗎？」