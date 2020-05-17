台中分送200條罷韓黃絲帶　陳柏惟：支持者也可以去投反罷免

▲陳柏惟在台中發放200條罷韓黃絲帶，鼓勵大家出來投票，不管贊成或反對。（圖／陳柏惟提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市6月6日將舉行罷免市長韓國瑜投票，台灣基進黨唯一立委陳柏惟也在台中市發放200條罷韓黃絲帶，陳17日表示，選舉權和罷免權是憲法賦與公民的權利，韓國瑜不該呼籲市民不要出來投票，此舉明顯違反民主，他鼓勵大家踴躍出來投票，當然也可以投反罷免。

Wecare民間團體正如火如荼的推動666罷免韓國瑜行動，昨天還在駁二特區廣發2萬條黃絲帶，台中市立委陳柏惟也在中部發放200條，分進合擊。

陳說，他是台灣基進黨唯一一席的立委，更應該貫徹黨的意志，這次罷免行動，就是捍衛民權，每人都有選舉權和罷免權的自由，韓國瑜不但呼籲大家不要投票，甚至韓的民政局長曹桓榮更要求里長們要去投開票所監票，給選民壓力，這實在是違反民主。

陳柏惟說，不論是支持罷免或是反罷免，他都鼓勵大家出來投票，這才是民主國家，基進黨在台灣各地都是鼓勵大家投票，這理由很正當，但如果要求別人不要出來投票，就完全不正當。

針對香港影星黃秋生入籍台灣，目前正在隔離一事，陳柏惟說，他是以一個小粉絲的欣賞心情面對黃秋生，早期就有許多退休香港演員都選擇定居台灣生活，如果黃結束隔離，黃個人有意願、經紀公司也允許的話，他願意私下約黃一起打球運動，他也會充當台中導遊，帶黃認識台中、品嚐台灣特色小吃，例如包子淋上東泉辣椒醬。

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