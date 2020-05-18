陳柏惟「挖砂攻台」遭諷？　軍事專家揭密...反批海軍「太輕忽」

▲陳柏惟質詢時，透露對中國船隻持續到台灣挖砂的疑慮。（圖／翻攝YouTube／國會頻道）



實習記者羅明輝／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟今（18）日質詢時，針對大陸抽砂船持續到台灣挖砂一事提出質疑，「如果他們再一直挖下去，是否可能挖成『潛艦伏擊區』，讓柴電潛艦進來？」言論一出立刻引起不少網友調侃，就連宅神朱學恒都直言，「他的軍事幕僚是不是跟海綿寶寶借的？」不過，軍事專家王臻明對此有不同的看法，他稍早在臉書上發文表示，海軍對於這件事實在太過輕忽了。

王臻明指出，「中國十幾年前開始在南海進行小規模的填海造陸時，大家也都把它當成笑話看，現在過了十幾年後，你再回頭看看，中國一步一步慢慢蠶食鯨吞的結果如何？中國並不需要把整片台灣淺灘都抽光，只需先清理出一條水道，讓他們的大型艦隊或潛艦可以有新的攻台航路，就會對台灣的半壁防務造成很大的影響。」

▲王臻明發文提到，海軍對於中國船隻在台挖砂一事「太輕忽」 。（圖／翻攝自王臻明臉書）

王臻明稱，「台灣淺灘是個在海裡的無形天然屏障，當敵人光明正大地在挖你的城牆，還能盜賣海砂賺大錢時，海軍的這種態度讓人搖頭。」他也在文末強調，「正是因為海軍這種輕忽態度，才會釀成之前的磐石艦事件，疾管署的醫師可是連網路上出現的蛛絲馬跡都不放過。」

據悉，陳柏惟今天質詢時提及，大陸抽砂船自2014年起就開始來台灣灘非法挖砂，光是今年1月1日至5月13日，海巡署就已經驅離了近1200艘偷採砂的中國船隻。

陳柏惟擔心，台灣灘海水深8到10米，如果中國繼續下挖，恐挖破10公尺，屆時中國柴電潛艦就可能進入，台灣灘是否可能會成為潛艦伏擊區。海軍參謀長敖以智當下回應，要成為潛艦伏擊區並不簡單，可能要挖很久，可能性並不高。