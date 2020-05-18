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走出染疫陰霾！　嚴德發：敦睦支隊磐石、康定、岳飛3艦恢復戰備

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▲▼國防部長嚴德發親自宣布，敦睦艦隊恢復戰備。（圖／軍聞社）

▲國防部長嚴德發親自宣布，敦睦艦隊恢復戰備。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

敦睦支隊在日前返國後，爆發官兵感染新冠肺炎的風暴，但所幸疫情在防疫團隊努力下，並未進入社區。國防部長嚴德發、海軍司令劉志斌上將18日主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮，代表三軍統帥蔡英文總統，向全體完成遠航訓練，並帶著自信與健康重返崗位，擔負起保國衛民職責，表達肯定與嘉勉。

嚴德發上午親自前往海軍左營軍區西碼頭，親自校閱「磐石」、「康定」及「岳飛」軍艦官兵，宣布三艘軍艦自即刻起，重新投入捍衛海疆、守護家園的行列。

嚴德發表示，看到每位官兵堅毅的眼神，散發自信，內心感到非常激動，對每位參與敦睦支隊任務的官兵，為了國家安全、社會安定與國人健康，在中央流行疫情指揮中心指導下，全程配合防疫工作，充分展現服從命令、不折不扣的軍人本色。

嚴德發表示，一位磐石軍艦確診官兵，有感於醫院護理人員的妥善照顧，出院時寫下一則貼文，內容讓他非常感動，因為字句中除了道出艦隊官兵的心聲，更刻畫出全體國軍戮力從事戰備訓練，捍衛國家安全的真實寫照。

嚴德發表示，國家安全沒有一刻可以忘卻，民主自由沒有一刻可以失去，只要敵情威脅存在，國軍就會戮力戰備訓練，一刻不會鬆懈，奠定國防堅實戰力。

▼國防部長嚴德發親自宣布，敦睦艦隊恢復戰備。（圖／軍聞社）

▲▼國防部長嚴德發親自宣布，敦睦艦隊恢復戰備。（圖／軍聞社）

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