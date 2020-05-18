世界第3、亞洲最大消防署訓練中心　徐國勇訪視慰勉精實消防救災訓練

▲內政部長徐國勇18日到南投竹山，亞洲最大的消防署訓練中心訪視，了對特種搜救隊推動各項專業訓練成果。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

內政部長徐國勇18日上午在消防署長陳文龍等陪同，到世界第3大、亞洲最大的南投竹山消防署訓練中心訪視，肯定訓練中心及特種搜救隊推動各項專業訓練成果，尤其是危險預知及指揮官幕僚等訓練部分，大大確保消防人員救災安全外，對於訓練中心高規格落實各項防疫措施，確保近千人能安心接受訓練也表示滿意。

徐國勇聽取消防署訓練中心主任李永福，介紹訓練場區充實建置工程及推動國際防災訓練及化學災害搶救概況簡報，也到特種搜救隊訪視各式救災車輛與震災搶救人命裝備器材。

訪視過程中，徐國勇特別參觀準消防員養成訓練，看到穿著全副重達20公斤以上消防衣帽鞋裝備，努力操作架梯，以及模擬工廠火災搶救演練的學員生，頻頻給予加油打氣，並再度提醒紮實訓練及安全防護相當重要，務必要嚴格落實。

徐國勇表示，消防人員是救災的第一線力量，精實的訓練則是救災安全最大的保障，期許訓練中心能積極爭取配置應有的專責教官人力，並彙集各方搶救經驗、案例，落實教育訓練工作，提供防救災人員最好的訓練服務。

此外，消防署更要加利用，竹山訓練中心獨特的模擬訓練情境，搭配先進的軟硬體設施，推動「新南向災防訓練合作計畫」，將救災經驗輸出到國際，同時擴大防災教育工作，將防災知識深化普及到社會每個階層，創造「拼消安、護民眾」的幸福家園。

・熱賣30多年

【更多新聞】

大雨天翻巢「小小綠嘯眼」差點沒了家 「瑪俐歐」跳巢返家好萌

250公分「王錦蛇」 蛻皮 他「仆街」丈量短半截：最好別碰到

女孩騎車「半環島」摔傷站雨中 國姓鄉女導覽員帶回家「當女兒」