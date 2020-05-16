國人最常受害手法第5名！「猜猜我是誰」4個月內狂詐全台　金額超過1億

▲「猜猜我是誰」詐騙手法的受害人數為全台第5。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

詐騙集團詐騙手法層出不窮，其中「猜猜我是誰」（假冒親友）更是詐騙老梗致中的老梗，但經刑事警察局統計，1月至4月，遭此種詐騙方式欺騙的件數高達669件，財損金額超過1億元，為國人最常受害的詐騙手法第5名。

新北市一名80歲彭姓老婦，接到陌生來電自稱是「兒子」，對方表示急需用錢，並稱因換過電話所以不是本來的號碼，又說不要讓老婆知道有借錢的事情，而對方又連媳婦的名字都說得出來，讓彭婦便不疑有他，直接到郵局臨櫃匯款2筆計32萬元，直到後續與兒子本人見面，才發現兒子根本沒有向她借錢，驚覺受騙。

另外，基隆市黃姓69歲婦人也是接到陌生來電，對方自稱是「孫女」表示急需用錢，後續加LINE聯繫並傳送匯款帳戶，而她一時緊張，就到銀行臨櫃匯款9筆計22萬餘元，直到後續撥打孫女手機後，才發現尚當。此外，苗栗縣另名葉姓84歲老翁，也是遭到同樣的手法誆騙，遭詐走43萬元。

對此，刑事警察局分析是類詐騙手法，被害年齡60歲以上者占64%，呼籲民眾提醒家中長輩慎防是類詐騙手法，如果接獲未知號碼或自稱久未連絡的親友，千萬不要憑聲音就直覺認為是哪位親友，更不要只憑電話中的話語就相信，如有提到借錢等情形，務必先掛斷電話，循原有聯絡方式進行聯繫，或先向周邊共同親友進行查證，千萬不要急忙跑去匯款，也可安裝Whoscall APP或Whoscall 市話版協助您辨識及過濾詐騙來電。

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