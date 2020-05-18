苗博雅臉書網購　花一萬三買iPhone…驚覺遭詐騙急報警　

圖文／鏡週刊

社會民主黨籍的台北市議員苗博雅去年7月在臉書看到拍賣iPhone手機，匯款13,000元給對方，卻遲遲拿不到貨，才驚覺被詐騙而報警。警方目前已循線逮捕到疑似出賣人頭帳戶給詐騙集團的許姓嫌疑犯，依詐欺取財罪嫌起訴。

根據《自由時報》報導，去年7月27日，一名許姓女子將自己的銀行帳戶存摺和提款卡，透過統一便利商店「ibon」機台，寄送給自稱是「陳姵璇」的詐騙集團成員使用。

時隔短短3天，就有人受害！先是一名趙姓受害人接到電話，詐騙集團謊稱是其姪女借錢，因此詐得90,000元。同一天下午，詐騙集團在臉書刊登拍賣「出售全新未拆封（保固一年）的iPhone Xs Max及iPhone Xs手機」，市議員苗博雅看到訊息，依賣家指示匯款，卻遲遲未收到貨，才驚覺是詐騙報警。

警方循線逮捕一名許姓嫌疑犯，她聲稱在臉書看到兼差機會，對方強調是合法公司，她才寄出存摺和提款卡，並更改密碼。但檢警認為，許女已40歲，具相當的社會經驗，對於對方收取帳戶的行為，怎麼可能不起疑心？

此外，許女坦承對方說出租帳戶每月可收取30,000元，可見得是為了謀取利益，且可預測對方可能把帳戶用於犯罪，因此認定許女主觀上有不確定故意，依幫助詐欺取財罪嫌起訴許女，全案目前審理中。



更多鏡週刊報導

【買凶殺自己1】人妻遭行刑式爆頭 背後真相連警察都鼻酸

【獨家】【回台當客人】8年沒接台劇 周渝民為妻女回台耍憂鬱

【極惡安養院1】半夜打耳光、不給睡 北市知名安養院爆長期凌虐老人