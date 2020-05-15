詐騙甜心「五百姐」復出　千元買早餐1秒藏鈔500元…裝無辜：找錯錢了

記者陳豐德／新北報導

「根本就像變魔術一樣！」北市一名女子日前到雙北各大店家消費後，利用店員找錢時，快速抽回當中的500元，再向店員質疑找錯錢，店家因此補差額給她，日前板橋一家早餐店的店長將影像公布在社群網站「爆怨公社」，板橋警分局不到4小時，火速在北市將神似甜美女星的何女查獲到案，發現她就是多年前響叮噹的五百姐，近日又復出同手法再度犯案。

▲詐騙甜心五百姐重出江湖，以同樣手法詐騙板橋早餐店。（圖／翻攝自爆怨公社）



據店家表示，10日當天上午女子進到店內，點了便宜的早餐後，拿出一張千元紙鈔付款，店員隨手找了她包含1張5百元、4張1百元的鈔票及零錢，但女子卻利用快速換鈔的手法，迅速把500元抽走，接著向店員質疑少找500元，店員因為忙碌也不疑有他，再拿出一張五百元補給女子，事後回想覺得怪怪的，清點營業所得才發現原來是遇上響叮噹的「五百姐」，氣得將監視器影像PO網。

板橋警分局沙崙所執行網路巡邏發現後，立刻向店家求證，原來店家因為忙碌尚未報案，員警調閱監視器也發現女子搭捷運換公車回到北市，4小時內就登門抓人，這名34歲的何姓女子看到警察找上門也相當驚訝，坦承自己「快手換鈔」藉此詐騙店家。警方另外也發現，女子在8日也用同樣手法在北市大安區犯案，穿著打扮幾乎一模一樣。

▼北市大安區店家一時不察也遭騙，五百姐穿著幾乎一樣的服裝犯案。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，這名何女精神狀況不慎穩定，平時無業，似乎脫離不了此種換鈔詐騙手法，不斷重複類似行為以尋求慰藉；2014、2015年間就在台北市中正區、大安區飲料店接連犯下換鈔詐騙案，2016年則在信義區犯案，多次被警方依照詐欺罪嫌送辦，當時還曾上過新聞，由於長相可愛神似甜美女星，「五百姐」名聲就此打開，但此次落網則憔悴許多，不復當年清秀模樣。

板橋警分局偵查隊長林子翔也呼籲，店家在找錢給客人時，盡量先把鈔票攤開在客人面前，確認無誤後再把鈔票交給對方，櫃檯上方一定要裝設監視器，才能避免消費糾紛，警方也懷疑這名女子不只犯下這二起詐騙案，已將女子依刑法詐欺罪函送法辦，也呼籲若有其他受害者請出面向警方報案。

▼多年前五百姐因長相甜美、手法俐落，落網後聲名大噪。（圖／資料照）



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