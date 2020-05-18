永康街4000萬房「買40年突沒了」　退休女師淚告14人：他們都騙我！

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名退休國小女老師淚控遇到靈骨塔詐騙，騙光一生積蓄。她說，和同樣老師的丈夫在永康商圈買了4000萬房子，一家人住了近40年；但3年前開始，出現自稱仲介的陌生男子要她買更多塔位，就能幫忙高額轉賣，就這樣被14人連環詐，連房產都低價賣掉，還跟新屋主租一年房子，如今被強制搬走，已提告救濟。

▲老婦在鏡頭下落淚，她透過媒體希望別再有人受害。（圖／東森新聞）

「我那時候才知道自己...這些人都是騙我的，全部都是騙我的。」退休老師接受《東森新聞》訪問落淚表示，「我完全沒跟我先生、我兒子講，我真是太對不起他們，這房子是四個人、全家的，然後我自己把它這樣弄掉。」

據了解，老婦手上原本就有靈骨塔，突然有自稱塔位仲介的陌生男子打來說，她手上的塔位很值錢，只要買更多就能轉賣更多錢。她指出，「真的都沒想就給他們，然後他們也沒有做任何動作，第二次又叫我去借1000萬。」

▼老婦掛上紅布條抗議，「詐騙集團害人，逼人無家可歸。」（圖／東森新聞）

從2017年開始到今年初，老婦被連環詐了20幾次，共損失約5000萬，聽信仲介的話連房子都賣掉，「是被他們騙走的，他說以後再回購還給我，一定會還給我。」

老婦跟新屋主簽租賃合約，以「回租」一年名義租到去年年底，租金2萬元、押金15萬元，最後相關人都聯繫不上才驚覺受騙。被害人丈夫說，今年吃完年夜飯，「她（妻子）才告訴我，40、50年積蓄全部都被人家騙走了。她天天以淚洗面，我自己也很難過。」

老夫妻無助提告，包含靈骨塔仲介、塔位買家、借錢金主、房屋買主、代書和相關協助人員等14人。記者循著相關線索聯繫被告，但不是電話不通，就是聲稱不認識、不知情；被告的新屋主夫妻也強調他們只是單純買方。靈骨塔詐騙案層出不窮，老夫妻打官司救濟，透過媒體希望別再有人受害。

▼老婦看著擺滿整桌的靈骨塔權狀，淚控遇到詐騙。（圖／東森新聞）

▼老夫妻無助提告14人詐騙。（圖／東森新聞）