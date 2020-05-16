台中八大行業很焦急！　盧秀燕：酒店部分「再檢討」

▲▼盧秀燕在校園內開心和民眾大跳廣場舞。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，台中市16日起假日開放民眾進入校園活動，市長盧秀燕16日前往西區忠信國小視察開放情形，還陪民眾練氣功、跳廣場舞，弓箭步、打拳、扭腰擺臀樣樣來，盧說，校園先開放假日，平日時段視成效而定，至於會不會跟進台南開放舞廳、酒店復業，她說再檢討。

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因應新冠肺炎疫情，台中校園從3月19日起禁止民眾進入活動，至今已有2個月，隨著疫情趨緩，即日起先實施假日開放，除了16、17日2天有30所學校作為會考試場之外，所有校園從5月23日起假日先開放，平日時段也就是周一至周五，將視成效如何再開放。

至於新北市已開放戶外不用戴口罩之事，盧秀燕表示，新北市因為過去疫情比較嚴重，所以希望大家在戶外戴口罩，但是台中從一開始，就沒有強制要求民眾在戶外戴口罩，所以也沒有鬆綁解禁問題，不過，台中市民非常有水準，即使市府沒要求，絕大多數民眾在人潮聚集、或沒有辦法保持社交距離時，都會自主戴口罩。

民眾施先生表示，他原本都會到校園運動，校園封閉後已經悶了很久，很開心假日終於開放，畢竟在校園運動比較安全，他也較喜歡在學校運動，期盼未來可以逐步開放平日時段。

被問到台南已經開放舞廳復業，台中何時會開放？盧只簡單的說，「再檢討，會逐步推動。」

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