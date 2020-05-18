後疫情時代重砲拚經濟　盧秀燕「要超過25億」：購物節首次和東森購物合作

記者鄧木卿／台中報導

台灣疫情逐漸趨緩，台中市政府即時推出重砲經濟計劃，第2屆台中購物節將在7月起跑，市長盧秀燕18日表示，面對後疫情時代，台中開始全力拚經濟，今年不但消費金額要超過去年的25億元、在地商家要達3萬家、下載官方APP人數也要超過去年20萬人，更重要的是，首度和東森購物頻道合作，民眾透過線上購物，不用來台中一樣可以參加抽大獎。

▲盧秀燕主持第2屆購物節記者會，宣布不但要超越去年目標，今年更首次東森購物合作。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲盧秀燕和市議員張彥彤、劉士州、冉齡軒、陳政顯（左至右）致詞。

盧秀燕表示，去年由台中市政府主辦首屆購物節，藉由活動刺激消費，帶動經濟，去年首獎是千萬豪宅，豪宅位在北屯，得主是豐原人，目前裝潢中，今年有意請得主擔任第2屆代言人，而且大獎不會輸給去年，去年由於千萬豪宅等多項大獎，果然吸引登錄消費金額高達25億元。

盧接著說，今年台中市政府責任更重大，登錄消費金額要比去年25億元還多，去年參與的在地店家2萬家，今年要3萬家，而去年下載官方購物APP，去年20萬人，今年也要更多，最重要的是，去年民眾得實際到店家消費，今年首次和東森購物頻道和PChome加入，一起把餅做大，建構「台中專區」，配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府。

上午出席第2屆台中購物節記者會，有市長盧秀燕、觀旅局長林筱淇、交通局長葉昭甫、環保局長吳志超、文化局長張大春、農業局長蔡精強、新聞局長黃國瑋、旺旺中時媒體集團執行長林柏川、東森新媒體控股公司副董事長馬詠睿、社長陳國君、東森得意購電子商務事業部執行長楊俊元、商店街市集國際資訊公司總經理特助韓昕璟等，以及市議員冉齡軒、劉士州、陳政顯、張彥彤。

台中購物節將於7月登場，為期2個月，不但時間比去年長，規模也比去年更大，整體活動全面升級，此外也同步導入中英文說明，讓2020台中購物節活動更加國際化，為了讓民眾享有更多優惠店家折扣，市府正招募優惠店家，招攬優質店家加入，目前已超過1萬2千家，將來也會舉辦優惠店家招商說明會，吸引百貨、觀光旅遊、商圈、行動支付等業者參與，期盼讓台中成為全台暑假最好康、好玩的消費勝地，更多台中購物節活動詳情，可上https://www.economic.taichung.gov.tw/查詢。

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