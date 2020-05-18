壓制拒戴口罩女！「北捷小館長」保全是跆拳道黑帶3段

▲北捷慰問保全。（圖／北捷提供）

記者楊亞璇／台北報導

一名女子在市政府捷運站因為戴口罩，遭站務人員以及保全阻止，但卻出手毆打、咬傷保全，最後被眾人壓制在地。其中廖姓保全身材高壯，還是跆拳道黑帶3段，被同事稱為「北捷小館長」。

鄭女先出手痛毆保全，接著自己跌倒在地，仍不罷休起身繼續奮戰，甚至還張口咬保全手臂，最後被站務人員壓制，仍不斷掙扎，警方獲報後趕往現場，但鄭女見到僅1名警力到場還想反抗，直到第2名警力到場才聯手強力壓制鄭女，引起路過民眾圍觀。鄭女被移送北檢複訊，以3萬元交保候傳，也遭到北捷開罰。

▲日前一名女性大鬧北捷，遭保全壓制。（圖／北捷提供）

被同仁戲稱「北捷小館長」美譽的廖姓菁英保全，身材結實，擁有跆拳道黑帶3段，回憶當天冷靜面對旅客的挑釁揮擊，考量對方為女性，因此並不輕易回擊，發揮所學保護自身安全，直到對方情緒激動無法勸阻，以迅雷不及掩耳的方式，將對方壓制在地，恪盡職守維持車站秩序及其他旅客安全。

▲捷運內拒戴口罩，惱羞女「毆咬保全」。（圖／翻攝爆料公社）



北捷董事長李文宗17日前往市政府站，轉達台北市柯文哲市長期勉，表揚及慰勉值勤人員，並致贈慰問禮品。李文宗說，公司依法行政，對於旅客不法行為將永不退縮且決不寬貸，絕不容許有灰色地帶。對於菁英保全維護旅客防疫安全受傷，表示相當不捨和欽佩，菁英保全後續醫療及財損費用將由公司支付，同時也致贈公司獎勵及雞精禮盒，希望同仁身體早日康復。

目前北捷共有18位菁英保全人員，配置於市府站、忠孝復興站、台北車站等重點車站值勤，協助處理車站或列車緊急狀況、異常事件及車站巡邏，亦配合車站巡查守望及系統維安處理等。此事件中，菁英保全雖輕微受傷並已前往醫院完成驗傷，後續北捷將協助對該旅客提出傷害告訴。