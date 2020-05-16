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惱羞女「北捷打拳」下場慘！無辜帥T被出征傻眼：不是我　網秒刷一波道歉

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▲▼捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光　網看完超心疼。（圖／翻攝爆料公社）

▲鄭女攻擊保全及站務人員的畫面，全都被民眾錄下。（圖／翻攝爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台北26歲鄭姓女子昨晚未配戴口罩進捷運站，經保全勸阻後竟大打出手，最後反遭壓制在地。脫序行徑在網上掀起撻伐，甚至有網友開始肉搜，害一位無辜帥T莫名躺槍，忍不住發文澄清，「新聞的主角並不是我本人！」

昨晚，打扮中性的鄭女於晚間7時許進入捷運市政府站，由於未配戴口罩遭勸阻，竟直接攻擊站務人員及保全，起先男保全不斷隱忍，不僅臉部挨了一拳，連眼鏡都被打飛，後來他反手壓制，在鬆手之際又被鄭女狠咬一口。

請繼續往下閱讀...

吞忍約莫3分鐘，男保全終於爆發，徹底將對方壓在地上，結束這場鬧劇；而鄭女則被移送北檢複訊，以3萬元交保候傳。事後畫面在網上瘋傳，激起廣大民眾的怒火，更陸續有人PO出連結，直指某位帥T就是事件本尊。

▲惱羞女「北捷打拳」下場慘！無辜帥T被出征傻眼：不是我　網秒刷一波道歉。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲許多網友罵錯人了。（圖／翻攝自當事人臉書）

眼看自己莫名遭出征，該名網友發文澄清，「昨日捷運的新聞的主角，並不是我本人，我本人也相當譴責這位不配合戴口罩的人，麻煩各位網友，別再轉貼我的臉書、IG，因為某部分人的行為，已經對我造成了困擾，也麻煩你們謹慎留意，以免觸法。」

po文一出，許多留言謾罵的網友立刻刪掉激進言論，有的人也大方認錯，表示「我承認指責錯人，我跟你道歉」、「一開始有人放風聲，我也被誤導，說聲抱歉」、「被誤導+1，已刪除留言，不好意思」。

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