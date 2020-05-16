凌志臨停社區迎賓車道遭勸阻　男暴打保全網嗆「垃圾租客」

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子開凌志愛車臨停自家社區大樓大門前的迎賓車道，上樓拿東西，離去前遭保全勸阻，雙方卻引發口角。黃男多次暴衝，在朋友攔阻並搶下球棒，仍氣到衝上去暴打保全造成輕微腦震盪，警方3小時就逮人送辦。畫面遭放上臉書社團，網友反譏黃男「垃圾租客」、「你被追殺時也是要他們幫你叫救護車」，酸度破表。

▲男子將車臨停自家社區迎賓車道，遭保全勸阻，竟暴怒打人。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

15日近中午時，在西屯區環中路某社區大樓租屋的21歲黃姓男子，開著凌志小客車載友人一男一女，回住處拿東西。他疑似貪圖方便，將車直接停在一樓大門外的迎賓車道上，直接走進去。25歲李姓保全見狀立刻上前勸阻，但黃男回「只是臨停上去拿東西」堅持不移車，雙方因此發生口角。

▲▼男子暴怒，拿出球棒雖在有人搶下，卻仍上前揍保全。（圖／翻攝臉書黑色豪門企業）

黃男下樓準備開車離開，李姓保全等人也到門口跟他再度理論，雙方大吵後，本來已經上車的黃男竟下車衝上前，他兩名友人立刻跟下車阻攔。原以為沒事要上車，但黃男竟又拿出球棒作勢要打人，幸好被朋友搶下。已氣到失去理智的黃男竟又衝上前，猛揍李姓保全，接著才悻悻然開車離開。

李男左眼遭打成瘀傷，到醫院檢查發現有輕微腦震盪，立刻報警提告黃男傷害。第六警分局獲報後，不到3小時就在黃男住處將他帶回，黃男發現警察上門頓失兇狠樣，警詢後依傷害罪嫌函送法辦。

▲男子暴打保全，警方3小時內就將他帶回法辦。（圖／民眾提供）

現場過程影片隨即遭放上臉書「黑色豪門企業」，立刻引發網友熱烈討論，幾乎一面倒撻伐黃男行徑。有人說，「混成這樣真的很丟臉，柿子挑軟的吃」、「反觀真正大哥都很謙虛，以和為貴」、「有種來打七期的保全，看看到時候趴下的是你啦」。也有人大罵黃男是「垃圾租客」，並說「你被追殺時也是要他們幫你叫救護車！」。

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