影／女拒戴口罩狠咬保全...警力到場　「她」拚命掙脫：還想搶槍

記者邱中岳／台北報導

1名女子在市政府捷運站因為戴口罩，遭站務人員以及保全阻止，但卻出手毆打、咬傷保全，最後被眾人壓制在地，可是等到警方抵達後，女子卻又企圖掙脫，當場與2名警員扭打在一起，民眾錄下過程還說「吼~還想搶槍」，最後女子被警方上銬帶回。

新冠肺炎（COVID-19)疫情在台有趨緩的現象，但是搭乘大眾交通運輸工具仍須戴口罩、保持距離，但是卻傳出有名年約20歲的鄭姓女子不願佩戴口罩進站，在月台上與站務人員發生扭打，甚至出手毆打保全。

▲女子見警方只有1人到場，仍不斷企圖掙脫，最後被支援趕來的警力聯手壓制。（圖／畫面翻攝臉書爆料公社）



鄭女先出手痛毆保全，最後自己跌倒在地，仍不罷休起身繼續奮戰，甚至還張口咬保全手臂，最後被站務人員壓制，仍不斷掙扎，警方獲報後趕往現場，但鄭女見到僅1名警力到場還想反抗，直到第2名警力到場才聯手強力壓制鄭女。

鄭女當時見到1名警力先行到場時，還持續動手攻擊警員，第2名警力到場支援時，2警協力將女子壓制在地，鄭女當場仍繼續掙扎，引起路過民眾圍觀，有民眾拿起手機將影片錄下，還說「還想搶槍」，最後女子在警方壓制下被上銬帶回。

▲鄭女在捷運站沒戴口罩遭制止，竟出手毆打狠咬保全。（圖／民眾提供）



警方事後依照妨害公務等罪嫌將女子送往台北地檢署偵訊，是後諭令3萬元交保、限制住居，警方也呼籲，民眾搭乘大眾交通運輸工具，務必配合政府戴口罩、保持社交距離政策。

有網友指出，「支持警察對這種人使用暴力」、「應該在（再）狠踹猴子的頭」以及「她吃了什麼藥 腦袋傷的這麼嚴重」等語。

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