台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

▲女子晚間到超商購買2000元遊戲點數，機警店員關切訊問發覺有異。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

詐騙手法層出不窮，為防制詐騙案件，台東警察分局不僅針對金融機構，也對各超商加強詐騙宣導，平時保持密切聯繫，建立即時通報管道，店員一旦發現詐騙徵候，均會及時通報警方到場關懷，以維護民眾財產安全。

台東溫泉地區一名謝姓女子日前晚間19時許，在超商欲購買遊戲點數2000元，店員關懷提問後發覺有異，立即通報台東分局溫泉派出所，巡邏警員李柏緯立即到場了解狀況。

謝女向員警表示之前在網路交友直播平台上認識一位暱稱「彤彤」的網友，雙方聊了一會兒後，對方同意加line好友並表示可以見面，不料約過10分鐘，另一名自稱竹聯幫大哥之男子以line傳訊息告知謝女，為了確認她不是警察，要求她先行購買2000元點數卡確認身分。

▲員警趕到超商向謝姓女子說明詐騙手法，成功勸阻謝女受詐騙。

警員了解情形後，耐心地向謝女解說此為詐騙集團慣用之詐騙手法：即先透過交友網站吸引民眾上鉤，再以購買遊戲點數作為交易方式，要求被害人提供證件並交第一筆「保證金」證明不是警察，如被害人不從，就以原先提供的證件恐嚇要對當事人不利。

謝女經過員警一番解釋及勸阻後，表示會封鎖「彤彤」帳號，並拒絕繼續交易，即時避免了上當受騙，並且感謝員警熱心幫助及耐心勸導。

台東警察分局呼籲社會大眾，網路交友無法判斷對方身份真偽，民眾務必提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買點數，熟記各種常見的詐騙手法；若發現疑似詐騙案件，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

►偷偷分享少女秘密！