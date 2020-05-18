陳時中：紓困核定比例「新竹市47%居冠」　整體受理效率桃園市最高

▲陳時中公布紓困數據。（圖／指揮中心提供攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院擴大紓困方案引發民怨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日在記者會上坦言，這2天收到很多抱怨電話，為了避免爭議，近期會定期公佈表單，讓民眾了解核定比例與相關效率，目前受理件數新北居冠，但這也與新北人口數最多有關，如果以核定比例來看，是新竹市47%最高。

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陳時中表示，核定比例是以受理案件數除以核定件數，最高的是新竹市47%、桃園市42%、台南市26%、新北市28%以及金門縣27%。

▲因應疫情「增列/擴大急難紓困」各縣市受理及核定案件數統計表 （3/19-5/17）。（圖／指揮中心提供）*點圖可放大

陳時中強調，整體案件數是地方政府這段時間的努力，但若要看效率，還是要從核定件數除以總案件數比較公平，如果就此來看，最高的桃園市1.2%，其次分別為新竹市0.99%、台南市0.92%以及新北市0.72%、台中市0.66%。

新北市長侯友宜17日赴中和區公所慰勉第一線同仁，他也談到新北市自製《擴大急難紓困標準作業手冊》，一出就有11個縣市想要索取，忍不住酸中央「遲遲沒有做出來，不曉得是不能還是不會」。

對此，陳時中再度回應，說中央不會這句話也太沈重，因為手冊內容全是相關公文匯整，很高幸他能精進作為，稍後會公佈相關資料與頁數，但不論怎麼做，紓困的初衷都是「讓需要的人及早拿到錢」。

陳時中表示，現在紓困預算是由中央撥款給地方，6月30日前符合資格者，都領得到錢，現在是提前預播，先行發放給地方政府，如我發下去不夠的話，可以再跟中央申請。

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