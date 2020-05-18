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預言成真！韓國瑜道歉了…網封「新韓學代言人」 　狂敲碗「罷韓結果」

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▲▼韓國瑜高雄市議會答詢 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜18日赴市議會進行市政報告，卻在結語時提到去年請假參選總統，因此向所有市民道歉。不過，名嘴李正皓早在上周五就預言了，如今全都成真，還被網友封為「新韓學代言人」。

李正皓早在上周五就預言，韓國瑜之後會「投票蓋牌」，接著向市民道歉；果不其然，韓國瑜上周在臉書呼籲支持著，「不要投要，只要監票」，今天於是施政報告時，向市民道歉。

韓國瑜在施政報告中提到不少政績，像是路平、路燈、治水，鐵路地下化等，也特別提到愛情摩天輪；結語時則突然感性的說，「我們冷靜謙虛傾聽，去年請假選總統要向市民致上歉意，非常非常抱歉，市長不在家，讓市民擔心操心，但這三個月時間，依然非常認真為高雄打拚，確保市政不間斷，參選期間跟市府保持聯絡，休假之後我個人把一天當兩天用，念茲在茲把高雄更變好，大家攜手團結努力，高雄改名一百年再次發光發熱。」

李正皓曾預言韓國瑜的結果就是讓國民黨被三殺，總統殺、立委殺、高雄市長殺，現在前兩項已經預言成真，「我們坐等6月6日的到來，屆時在來檢視最後一殺的預言是否準確。」

網友看到貼文留言表示，「那預測一下！含導會不會被罷免成功？」、「事到如今！是否可教化？」、「神準! 果然是韓國瑜研究達人」、「坐等您6月6日的預言！」、「新韓學代言人」、「你韓市長系」，李正皓也在留言處自嘲「韓學家」。

▲▼李正皓在政論節目中，敘述馬來西亞疫情與事實不符，引起當地網友不滿。（圖／翻攝關鍵時刻）

▲李正皓。（資料照／翻攝關鍵時刻）

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