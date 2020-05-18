韓國瑜考慮到東沙群島護主權！高市府：守土有責，表達立場

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

罷韓投票倒數中，傳出高雄市長韓國瑜有鑑於解放軍有意在8月靠近大陸南部海南島周遭的南海區域，舉行設想奪取東沙群島的「大規模登陸演習」，將安排登島考察行程，藉實際行動捍衛主權；新聞局長鄭照新對表示「市長認真考慮」，基於守土有責，也要替當地軍隊弟兄鼓舞士氣。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

近日有消息指出，共軍8月擬在南海大規模軍演，並以奪取東沙群島為目標，由於東沙群島於民國79年劃歸高雄市旗津區中興里代管，高雄市長韓國瑜在與幕僚談起此事時，不排除登島以行動捍衛主權。

對此，高雄市新聞局長鄭照新回應：「傳出中國大陸有相關演習跟東沙群島有關，東沙群島是屬於高雄行政區，在旗津區，站在守土有責概念，也要替當地軍隊弟兄鼓舞士氣，過去陳菊、謝長廷市長都有到東沙群島勞軍，韓國瑜也認真考慮，不排除到東沙，一方面鼓舞士氣一方面守土有責，嚴正表達東沙群島作為高雄行政區，要表達明確立場。」

至於時間訂為何時？鄭照新保守表示，要與跟相關單位協調，像是交通工具等時程來做洽詢，在之前中國大陸演習消息出來，市府討論認為高雄做為東沙群島相關單位必須要有明確態度。」，而目前是規劃階段，一旦決定就會進行；另外是否要趕在6月6日前？鄭照新說，不受政治活動受影響，展現守土有責態度。

時間對我們來說完全沒用！

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