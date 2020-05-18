韓國瑜累了！誤稱陳致中「陳時中」…下午挨酸「三亂王」仍收下愛情摩天輪

記者徐愷昕、洪正達／高雄報導

高雄市議會18日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，韓國瑜在經歷多時的質詢後，下午疑似太累，在面對民進黨團議員陳致中時竟口誤稱呼他「陳時中」，後續雖陳致中仍砲火猛攻大酸他「三亂王市長」，但原先早上拒收畢業禮物「薩諾斯無限寶石手套」的韓國瑜下午也姿態放軟，收下了陳致中為他準備的第二個禮物「愛情摩天輪模型」。

▲高雄市長韓國瑜收下陳致中送的愛情摩天輪 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員陳致中大轟韓國瑜是「三亂市長」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜18、19日至議會報告施政暨新冠肺炎相關政策與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二天到議會備詢的議程，因此全力將焦點放在市政成績上，各黨團和議員各有10分鐘質詢時間，順序為民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團，接著是各議員質詢，各個磨刀霍霍。

早上黨團質詢時已砲轟韓國瑜一輪的陳致中，下午仍火力不減，一上台就先抨擊韓施政報告老愛照稿念，接著又舉出第二預備金運用的例子，氣得直呼，「罷免你並不冤枉！上次叫你三個道歉，你給我三個感謝，這次我封你為三亂王市長：亂花錢、亂開支票、亂說話」。

韓國瑜面對猛烈砲火，在回應時不小心叫錯人名，稱呼陳致中是「陳時中議員」，隨後才趕緊改口，場面瞬間有些尷尬。後續陳致中又拿出了自製的「愛琴摩天輪」表示，「雖然我們這只有一環不會動 ，不是你說的兩環，但至少還做得出來」，激問韓國瑜到底建設計畫擬定了沒，質疑他早上說的如此好聽、多麼讓人期待，但實際上根本全是空談，並再次強調，「罷免你並不冤枉」，要韓快點出來跟市民朋友交代。

質詢結束進到休息時間，陳致中也送上他的自製模型，相較於早上拒收「薩諾斯無限寶石手套」畢業禮物，韓國瑜下午豁達收下了愛情摩天輪。

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