輕軌蓋不蓋韓國瑜又推捷運局長　黃捷：真的是讓我非常生氣

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會18日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，韓國瑜除了提早到議會準備，也備妥大平板到場應戰，而外界關注的黃捷也在第一天就上場質詢，不過她並未針對罷韓議題，而是對輕軌問題做詢問；韓國瑜被問到最後，又喊出「請捷運局長報告」，黃捷最後氣呼呼地說：「真的是讓我非常生氣。」

▲高雄市議員黃捷質詢 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜18、19日至議會報告施政暨新冠肺炎相關政策與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二天到議會備詢的議程，因此全力將焦點放在市政成績上，各黨團和議員各有10分鐘質詢時間，順序為民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團，接著是各議員質詢，各個磨刀霍霍。

而外界最關注的時代力量議員黃捷也在3點半登場，黃捷也提到不管韓國瑜何時下台，是要為高雄人留下什麼，看到市長向市民道歉，現在道歉於事無補、為時已晚，因此次沒有討論罷韓，是要針對交通議題。

▲高雄市議員黃捷質詢 。（圖／記者洪正達攝）

黃捷認為輕軌進度一直空轉，原本韓國瑜一上任就說要處理輕軌問題，2019就只有辦五場公聽會，去年年底葉匡時市長說最後要留給市長決定，其他人都沒有做也不敢做決定，因為韓國瑜請假，讓輕軌軌道甚至變成私人停車場，市長這一年半沒有請假，去年底就蓋好了，「我只想要市長告訴我輕軌蓋不蓋？」

韓國瑜解釋5場公聽會也與捷運局研討過多次，要跟當地民眾溝通，找里長完就沒有後續，因為肺炎關係10場公聽會還沒有辦法辦；黃捷說：「這些都不是藉口，既然你都說，我再給你一次機會，不管你是3個禮拜後下台還是甚麼時候下台都沒有關係，市民只想知道這樣的交通建設可不可以被留下來」。韓說：「我請捷運局局長跟您報告」，黃捷說：「市長上次葉副市長已經說決定權在於你，你知道嗎，這是你的決定權，請告訴我輕軌要不要蓋，在座沒有一位首長可以決定，請告訴我輕軌要不要蓋，百年交通事業在這邊，請告訴所有高雄市民到底要不要蓋」，韓國瑜則回：「等公聽會結束我就會報告。」韓國瑜坐下不答，最後，黃捷也氣呼呼地說：「真的是讓我非常生氣。」