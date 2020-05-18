香港立法會內會主席火爆投票！泛民10多人被趕出場…民建聯李慧琼當選

▲香港立法會內會投票發生衝突。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

歷經6個多月17次的會議，香港立法會內務委員會主席終於在18日完成投票，由民建聯主席李慧琼以40票當選。不過，本次結果也存在極大爭議，因在投票前的會議上，有10多名泛民議員因與保全發生衝突被驅逐，投票是在缺少民主派議員的情況下進行。

▼民建聯主席李慧琼當選內會主席。（圖／香港立法會）

根據港媒報導，立法會18日上午11點召開會議，指定財務委員會主席陳健波主持選舉，陳健波10點30前就已坐在主席台上，周圍有20多名保全看守。同時，10多名泛民議員也在主席台附近與保全對峙，並於11點多與保全發生衝突。

衝突爆發後，陳健波將朱凱迪、鄺俊宇在內的5名議員驅逐出場，並於11點09分宣布因有議員受傷，會議暫停。其他泛民議員見狀，抗議陳健波非法主持會議，並圍繞主席台高喊「陳健波打茅波」、「陳健波下台」、「無法無天」等口號。

會議在11點36分恢復進行，陳健波又將楊岳橋、胡志偉、譚文豪在內的6名泛民議員驅逐出議場，並警告其餘泛民議員返回座位，隨後又驅逐了3名議員。

10多名泛民議員被驅逐出場後，陳健波宣布開始投票，議員在5分鐘內完成投票，由民建聯主席李慧琼以40票當選內務委員會主席，陳健波隨即宣佈會議結束。