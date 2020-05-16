香港升學考題「日本侵華利多於弊」　出題職員疑曾PO：沒侵華哪有新中國？

▲香港中學文憑考試在疫情下登場，學生都戴上口罩 。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中學文憑考試（DSE）歷史科14日開考，其中一道必答題為「是否同意在1900年至45年間，日本為中國帶來的利多於弊？」，被質疑涉美化日本侵華。更有港媒發現，負責出題的考評局有2名職員曾在臉書上發表「沒有日本侵華，哪有新中國？」「林鄭滾蛋！」等言論，其中1人已火速提離職，另1人則疑似還在職。

DSE考題涉美化日本侵華的事件爆發後，香港教育局隨即發聲明譴責，要求負責出題的香港考評局檢討出題機制，向公眾作出合理交代。大陸官媒《新華社》也發文批評，「香港教育系統藏汙納垢、荼毒學生、危害社會，已經嚴重到了必須正視、必須解決的地步。」

港媒也發現，考評局評核發展部的高級經理楊穎宇（Hans Yeung）曾在臉書發表「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」的言論，被認為涉及今年DSE出題，評核發展部的另一名高級經理盧家耀（Keith Lo）則曾在臉書PO出「林鄭滾蛋！」的貼文，被質疑是「黃師」。

▼疑出題職員被發現曾PO文稱「沒有日本侵華，哪有新中國？」（圖／翻攝臉書）

港媒《香港01》也報導，考評局已經有2名職員因此事火速於15日辭職，生效日期為8月16日，為高級經理盧家耀，及其下屬經理梁紫艷。不過，發表「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」言論的高級經理楊穎宇則疑似還在職。

對於本次風波，考評局15日發聲明表示，他們十分重視教育局及外界對今年歷史科試題的意見，將會嚴肅跟進處理，對於有意見認為文憑試歷史科試題可能嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴深感遺憾。

考評局提到，但歷史科考試剛完成，仍未開始閱卷程序，目前實不宜就試題作出評論，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益，「考評局作為獨立的法定機構，致力以公開、公平、誠實及問責的原則，管理及舉辦各項公開考試 ，將一如既往確保考生是次考試的表現得到公平及準確的評核。」