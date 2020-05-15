反送中「屍殺列車」報告出爐　監警會挺港警：明智的決定

▲港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港在2019年發生「反送中」事件，讓獨立監察警方處理投訴委員會（香港監警會）成立專案小組，審視反修例相關的大型公眾活動。調查報告在15日出爐，其中針對831太子站事件的報告指出，監理會認同港警封站的決定，不僅可以有效阻止「暴力示威者」逃走，同時能防止站外示威者進入車站搶救嫌疑犯，更認為要求港鐵安排特別列車押送被捕嫌犯是「審慎和明智的決定」。

香港在2019年的8月31日晚間發生港警衝入港鐵太子站，進行突擊拘捕行動與民眾爆發大規模武力衝突，甚至有謠言傳出，港警因過度使用武力造成民眾當場死亡，整起事件被港人形容是「屍殺列車」。

根據《香港01》報導，香港監警會15日的報告指出，8月31日晚間10點左右，有示威者在港鐵旺角站恣意破壞，部分示威者在警方到場前逃往太子站，並將原本身上用於辨別的黑色上衣替換掉，偽裝成一般的旅客，因此認為警方封鎖太子站的做法合乎情理。

▲儘管列車上的乘客已經求饒，港警依舊以暴力行為拘捕。（圖／香港01授權提供，下同）

至於警方要求港鐵安排列車協助運送犯人至荔枝角站，可以避免警車和救護車在路上受困，延遲受傷嫌犯治療的黃金時間，是一個「審慎和明智的決定」。

對於港警過度使用武力，導致有民眾當場身亡的消息在網路上流傳，隨後更引發了每個月舉辦的悼念活動，香港監警會認為這是純屬謠言，如果事件屬實，受害者家屬應該很快就會跳出來發聲，並將事實公諸於世，至今卻都還沒有涉案的失蹤人口報告，但不可否認的是警方與消防隊的反駁行動太慢，在事件爆發後10天才舉行記者會闢謠，讓謠言在這段時間內發酵、迅速流傳，這是有所疏忽的地方。

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