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香港升學考題「日本侵華是否利大於弊」掀風暴！《新華社》回應了...

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▲中學文憑試（DSE），香港 。（圖／路透）

▲今年的中學文憑試（DSE）考場。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港中學文憑考試(DSE)歷史科14日開考，然而其中一道必答題問考生，是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引發軒然大波，教育局更破天荒要求考試及評核局取消此試題。大陸官媒《新華社》今（16）日發表社評，稱香港必須建立與「一國兩制」相適應的新教育體制。

綜合港媒報導，歷史科卷一必答題的主題為20世紀上半葉的中國及日本，其中一條分題要求考生就已提供的文章及歷史資料，回答是否同意「在1900年至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。

此事傳出後引發熱議，對此香港教育局對試題可能引導考生感遺憾，並予以譴責，又要求考評局嚴肅跟進，向公眾作出合理交代，並全面檢討出題機制，從速改善，以維護文憑試的公平性、公正性及可信性。另外有教育團體指出，二戰期間日本侵華，試題資料一面倒講日本幫助中國現代化，沒有提及侵華惡行，質疑題目偏頗。

中學校長會主席鄧振強認為，題目出得不理想，因為學生可以闡述的觀點很少，一定是弊多於利，但開放式題目又一定要闡述利處，學生需拋開固有知識作答。教評會主席何漢權則指出，日本侵華史一定是弊，但題目問到「利多於弊」，引導學生以利作答，是難為學生。

▲中學文憑試（DSE），香港 。（圖／路透）

受疫情影響，每位考生都戴上口罩 。（圖／路透）

針對此事，《新華社》今日發表題為《香港必須建立與「一國兩制」相適應的新教育體制》的社論。文章指出，香港回歸近23年，尚未建立與「一國兩制」制度相適應的新教育體制，「教育系統藏汙納垢、荼毒學生、危害社會，已經嚴重到了必須正視、必須解決的地步」，要求特區政府「拿出應有的擔當與勇氣，痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正」。

文章進一步指出，文憑考試只是香港教育問題的冰山一角，「校園似乎成了可以肆無忌憚鼓吹歪理邪說、攻擊『一國兩制』、詆毀民族國家的法外之地」，香港的教育也應當從「殖民地式」教育轉變為「一國兩制」特色教育」，「在培養合格國民、厚植公民國家情懷這個大是大非問題上，只有『一國』之責，沒有『兩制」之分」。

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