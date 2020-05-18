高市民政局長LINE籲不投票　綠委沈發惠質詢提告發「妨礙投票」

▲民進黨立委沈發惠。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜15日發出聲明，要支持者投票當天出門遛遛挺商家，不要投罷免票。高雄市民政局長曹桓榮被爆在Line群組轉傳影片，並稱「讓站出來的人有壓力」。對此，民進黨立委沈發惠18日立法院內政委員會質詢時，公開提出告發「妨礙投票」，並要求在6月6日投票前偵辦。

立法院內政委員會18日上午邀請中選會主委李進勇就「中央與地方選務權責分工之法制與實務問題」與「高雄市第三屆市長罷免案辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

沈發惠質詢時指出，韓國瑜發布影片後，高雄市民政局長曹桓榮在Line群組轉傳影片，要讓站出來投票的人有壓力，將導致當天出來投票的人被標籤化，等於投票的人就是要罷免韓國瑜的，已嚴重破壞選舉秘密投票原則。

李進勇表示，任何跟選務相關人員，一定要注意自己的責任，不要誤導或傳達錯誤訊息，如果一個負責監督民政系統的首長有這樣發言，的確應該要檢討。

沈發惠痛批，高雄891個里都是看市政府吃飯，哪個里長有去領票、投票，恐都在民政局的紀錄之下，此外，平均一個投票所12名選務人員，大多是教師、公務員，他們中途去投票時，將有兩萬多人直接暴露在高市府威脅之下。

李進勇表示，根據刑法142、145條，都有相關處罰，以強暴脅迫或其他非法之方法，或以生計上之利害，誘惑投票人不行使其投票權都觸法，執法機關會密切觀察。

沈發惠接著現場向與會備詢的內政部警政署刑事局長黃明昭進行告發，針對曹桓榮涉嫌妨礙投票，並直接講讓投票的人有壓力、號召大家監票，教唆用不法的方法妨礙投票自由意志，並要求在6月6日投票前偵辦，黃明昭則點頭答應。