　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市民政局長LINE籲不投票　綠委沈發惠質詢提告發「妨礙投票」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼沈發惠質詢。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委沈發惠。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜15日發出聲明，要支持者投票當天出門遛遛挺商家，不要投罷免票。高雄市民政局長曹桓榮被爆在Line群組轉傳影片，並稱「讓站出來的人有壓力」。對此，民進黨立委沈發惠18日立法院內政委員會質詢時，公開提出告發「妨礙投票」，並要求在6月6日投票前偵辦。

立法院內政委員會18日上午邀請中選會主委李進勇就「中央與地方選務權責分工之法制與實務問題」與「高雄市第三屆市長罷免案辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

沈發惠質詢時指出，韓國瑜發布影片後，高雄市民政局長曹桓榮在Line群組轉傳影片，要讓站出來投票的人有壓力，將導致當天出來投票的人被標籤化，等於投票的人就是要罷免韓國瑜的，已嚴重破壞選舉秘密投票原則。

李進勇表示，任何跟選務相關人員，一定要注意自己的責任，不要誤導或傳達錯誤訊息，如果一個負責監督民政系統的首長有這樣發言，的確應該要檢討。

沈發惠痛批，高雄891個里都是看市政府吃飯，哪個里長有去領票、投票，恐都在民政局的紀錄之下，此外，平均一個投票所12名選務人員，大多是教師、公務員，他們中途去投票時，將有兩萬多人直接暴露在高市府威脅之下。

李進勇表示，根據刑法142、145條，都有相關處罰，以強暴脅迫或其他非法之方法，或以生計上之利害，誘惑投票人不行使其投票權都觸法，執法機關會密切觀察。

沈發惠接著現場向與會備詢的內政部警政署刑事局長黃明昭進行告發，針對曹桓榮涉嫌妨礙投票，並直接講讓投票的人有壓力、號召大家監票，教唆用不法的方法妨礙投票自由意志，並要求在6月6日投票前偵辦，黃明昭則點頭答應。

ET快訊
許純美近照曝光！　閨蜜大讚「現在一樣很漂亮」：她有百億財產
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拒出席520！　馬英九：蔡英文執政4年國家正在退步

保障民眾權益！內政部：土地徵收較10年前大減98%　逾9成協議取得

兩岸「防疫外交」大比拚　楊建平：台灣想穩住巴拉圭是一大挑戰

快訊／柯文哲決定開放酒店舞廳　今晚召開復業「申請」說明會

陳耀祥：被提名NCC主委，蘇貞昌沒交付中天電視撤照任務

新北紓困SOP提升「核定率22％」　侯友宜：發放金額已達1億3916萬

侯友宜取消新北市長獎集體頒獎　改3D照相、語音祝福

韓國瑜首度道歉！施政報告結語突提「去年請假選總統」：非常非常抱歉

北市5/25解封第二波9類場館出爐　「實名制APP」入場先掃身分證

柯文哲大將出走　民眾黨證實秘書長張哲揚請辭

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

拒出席520！　馬英九：蔡英文執政4年國家正在退步

保障民眾權益！內政部：土地徵收較10年前大減98%　逾9成協議取得

兩岸「防疫外交」大比拚　楊建平：台灣想穩住巴拉圭是一大挑戰

快訊／柯文哲決定開放酒店舞廳　今晚召開復業「申請」說明會

陳耀祥：被提名NCC主委，蘇貞昌沒交付中天電視撤照任務

新北紓困SOP提升「核定率22％」　侯友宜：發放金額已達1億3916萬

侯友宜取消新北市長獎集體頒獎　改3D照相、語音祝福

韓國瑜首度道歉！施政報告結語突提「去年請假選總統」：非常非常抱歉

北市5/25解封第二波9類場館出爐　「實名制APP」入場先掃身分證

柯文哲大將出走　民眾黨證實秘書長張哲揚請辭

拒出席520！　馬英九：蔡英文執政4年國家正在退步

口罩還要戴1年！ 陸權威專家「解答關鍵原因」：一定要做好準備

獲利不如預期遭小股東圍剿　日勝生林榮顯：寄望餘屋順銷

台師大校長率團隊槓表演所教授　駁人事搞黑箱怒提法律告訴

印尼外配36刀殺前夫、女兒　稱「不會後悔」判刑28年定讞

很扯！高雄大賣場餐廳變電器短路冒煙　竟廣播「消防測試」

芒果上市天天摸萬顆　枋山果農陳明賢滿腹芒果經

保障民眾權益！內政部：土地徵收較10年前大減98%　逾9成協議取得

兩岸「防疫外交」大比拚　楊建平：台灣想穩住巴拉圭是一大挑戰

Nissan Kicks油電版泰國首發　台灣可望跟進導入

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

政治熱門新聞

當年倒戈挺韓國瑜　民進黨大老今罷韓

韓國瑜施政報告戰　去年請假參選「非常抱歉」

高雄掛滿六字布條！網傻眼：阿舅是誰

要求別投罷免票　律師：恐害公務員觸法

陳時中曝要調漲健保費

若韓國瑜失業！命理師：他還有路可走

調漲健保費？　楊志良：陳時中不做就沒人做得成

楊志良列兩原因　漲健保比10年前難

韓國瑜救命仙丹曝！黃光芹一聽笑了

幸福川10天清淤完　江啟臣讚韓做到8字：高雄更有朝氣

預言「高雄市長殺」　李正皓：坐等6月6日到來

臉書買iPhone　苗博雅一萬三飛了

台中陳柏惟送200條罷韓黃絲帶

沒用過小燈泡媽媽名稱？她貼王婉諭2圖：睜眼說瞎話？

更多熱門

相關新聞

快訊／中選會：「韓國瑜是被罷免人」　不要對公務員傳達錯誤訊息

快訊／中選會：「韓國瑜是被罷免人」　不要對公務員傳達錯誤訊息

6月6日罷韓投票在即，高雄市長韓國瑜15日發出聲明，要支持者投票當天出門遛遛挺商家，不要投票。中選會主委李進勇表示，韓國瑜身為被罷免人，有理由呼籲選民不表態，不過，在高雄市長的立場上，「希望地方首長兼顧他的責任，千萬不要對所屬公務人員傳達錯誤訊息，應協助他們依法行政，堅守立場。」

LIVE／韓國瑜進議會報告　交鋒黃捷

LIVE／韓國瑜進議會報告　交鋒黃捷

韓國瑜救命仙丹曝！黃光芹一聽笑了

韓國瑜救命仙丹曝！黃光芹一聽笑了

幸福川10天清淤完　江啟臣讚韓做到8字：高雄更有朝氣

幸福川10天清淤完　江啟臣讚韓做到8字：高雄更有朝氣

要求別投罷免票　律師：恐害公務員觸法

要求別投罷免票　律師：恐害公務員觸法

關鍵字：

韓國瑜沈發惠

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面