幸福川10天清淤完　江啟臣讚韓國瑜做到8字：高雄每天都在改變！更有朝氣

▲江啟臣認為，高雄市府每一天都是兢兢業業、捲起袖子，展現為民服務的高品質。圖為市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市6月6日將舉行市長韓國瑜罷免案，對此，國民黨主席江啟臣力挺韓，大讚高雄市府的「大處著眼，小處著手」，讓高雄越來越有朝氣，「韓市長會用市政成績說話、用市民的感覺證明，靜心觀察就能發現高雄每天都在改變。」

江啟臣17日深夜在臉書說，許多朋友談到國民黨執政，印象就是「社會祥和，穩定發展」，而這樣的執政印象必須做到「大處著眼，小處著手」；高雄市府用10天的時間，就能把幸福川完成清淤，展現的就是高雄市府在「大處著眼的縝密規劃」與「小處著手的執行效率」。

▲▼幸福川整治清淤 。（圖／高市水利局提供）

江啟臣指出，有人說高雄市長韓國瑜只會管「路平、燈亮、水溝通」，但就是因為過去沒做好，現在才必須努力做，加速做！高雄市府每一天都是兢兢業業、捲起袖子，展現為民服務的高品質。

江啟臣表示，一個宜居的城市必須是透過一點一滴的基礎工程，累積起來，韓市長會用市政成績說話、用市民的感覺證明，靜心觀察就能發現高雄每天都在改變，而且變得越來越有朝氣！越來越有活力！

▼江啟臣臉書發文。（圖／翻攝江啟臣臉書）