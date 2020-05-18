韓國瑜「救命仙丹」揭曉！黃光芹一聽笑了　點名李來希才是關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，雖然台北市議員鍾小平認為，週一（18日）的議會質詢將是韓的救命仙丹。不過，資深媒體人黃光芹一聽忍不住笑了出來，她認為，假如真的是救命仙丹，應該早就把這帖藥吃下去了，現階段想對反罷韓有助益，應該去譴責仇恨、譴責李來希。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日批評時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭，掀起各界撻伐。罷韓團體「Wecare高雄」隔日在臉書爆料，指出國民黨考紀會主委葉慶元律師再次聲請暫停執行罷韓；沒想到高雄市政府新聞局回應，這是「好恐怖的仇恨」，是否不合他們意思的人都是壞人、都該道歉、都是十惡不赦，「社會經過政治與疫情的雙重衝擊，已經累了，不需要更多的章回小說和鬥爭指控，請他們放過台灣社會，讓大家休養生息，恢復元氣，市府忙著早日發放紓困金，讓大家日子好過一點。」

▲國民黨主席江啟臣力挺韓國瑜，稱讚他每天都讓高雄往好的方向改變。（圖／記者洪正達攝，下同）

黃光芹認為，高雄市政府新聞局這段回應，如果是不知情的人看到，可能會誤會他們是在幫李來希說話，雖然韓國瑜第一時間就透過臉書「消毒」了，也就是進行危機處理，但在這樣的情況下發表這樣的談話，顯然是不恰當的，「李來希把頭顱拿出來做文章，目的何在」，現在要譴責的應該是這樣的一個仇恨，「這個時候才會（對反罷韓）有助益。」

至於鍾小平認為，韓國瑜的救命仙丹就在週一的議會質詢，前提是他有準備、講得好。黃光芹聽完忍不住笑了出來，她反問，是不是救命仙丹韓國瑜和整個團隊最清楚，「如果真的是，這帖藥不早就吃了嗎？」

然而，面對來自各界不一樣的聲音，國民黨主席江啟臣仍力挺韓國瑜，17日深夜還在臉書PO文稱讚高雄市政府，是在「大處著眼的縝密規劃」與「小處著手的執行效率」，韓國瑜管路平、燈亮、水溝通，就是因為過去沒有做好，現在才必須努力，相信韓會用政績說話、用市民的感覺證明，「靜心觀察就能發現高雄每天都在改變，而且變得越來越有朝氣！越來越有活力！」

▼罷韓布條。